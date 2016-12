Baby stirbt nach schwerem Unfall in Dürrenäsch AG

Einen Tag nach einem schweren Verkehrsunfall in Dürrenäsch AG ist ein einmonatiger Säugling im Spital seinen schweren Verletzungen erlegen. Ein Autofahrer war am Freitagnachmittag am Steuer eingeschlafen und ungebremst in eine junge Mutter und zwei Kinder gefahren.

Zum Zusammenprall kam es auf dem Trottoir, wo die Mutter mit einem Hund und ihren zwei Kindern zu Fuss unterwegs war – den Säugling trug sie auf sich, ein einjähriges Kind sass im Kinderwagen. Alle drei erlitten beim Unfall schwere Verletzungen. Der Säugling ist am späteren Samstagnachmittag im Spital verstorben, wie die Kantonspolizei Aargau am Sonntag mitteilte.

Die zuständige Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eingeleitet. (woz/sda)