Auto kollidiert mit Mauer – Beifahrerin schwer verletzt

Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Samstagabend in Allenwinden im Kanton Zug die Herrschaft über sein Auto verloren. Der Wagen kam von der Strasse ab und prallte frontal in eine Betonmauer. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden dabei verletzt.

Anwohner eilten zur Unfallstelle und betreuten die Verletzten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Sonntag mitteilten.

Beifahrerin schwer verletzt

Der 53-jährige Autofahrer erlitt mittelschwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Spital. Die 52-jährige Beifahrerin musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack befreit werden. Laut einer Meldung der Kantonspolizei Zug wurde sie schwer verletzt. Ein Rettungshelikopter flog sie ins Spital.

Ein Atemtest beim Fahrzeuglenker ergab einen Wert von 0,8 Promille. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blut- und Urinprobe an. (oli/sda)