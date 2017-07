An Amerikas Westküste brennen die Wälder

Die Provinz British Columbia rief den Notstand aus. Ein regionaler Flugplatz und ein Spital in der am stärksten betroffenen Gegend nordöstlich von Vancouver mussten evakuiert werden.

In der Region ist es seit längerem zu heiss und zu trocken. Die Wetterberichte für die kommenden Tage versprächen keine Besserung, meldete Radio Canada. Die Brände seien von Blitzen oder auch von Menschen ausgelöst worden, teilten die Behörden mit. Lagerfeuer wurden verboten. Fast 2000 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Für den Wochenbeginn wird Verstärkung aus anderen Provinzen Kanadas erwartet. Premierminister Justin Trudeau versprach den Betroffenen Hilfe.

14 Feuer in Kalifornien

Auch im US-Bundesstaat Kalifornien wüteten Waldbrände. Die Feuerwehr kommt kaum gegen die schweren Waldbrände an. 5000 Feuerwehrleute waren am Sonntag im Einsatz gegen 14 Feuer. Hunderte Menschen wurden in Sicherheit gebracht, tausende Hektar Land fielen bereits den Flammen zum Opfer.

Das grösste Feuer loderte im Bezirk San Luis Obispo. Nach Angaben der Feuerwehr zerstörte es bereits eine Fläche von fast 10'000 Hektar und war bis Sonntag erst zu einem Zehntel eingedämmt. Das «Whittier-Feuer» im südlichen Bezirk Santa Barbara zerstörte bereits eine Fläche von rund 3200 Hektar.

Grösste Hitze seit 53 Jahren

Das «Wall-Feuer» im Bezirk Butte im Norden Kaliforniens zerstörte bereits knapp 1800 Hektar Land und war laut Feuerwehr erst zu etwa 20 Prozent eingedämmt. Zehn Gebäude brannten ab, weitere Häuser waren von den Flammen bedroht. Evakuierungen seien im Gange, erklärte die Feuerwehr. Berichten zufolge wurden in dem Bezirk vier Menschen verletzt.

Die Brände waren am Wochenende ausgebrochen und wurden von heissen, trockenen Winden angefacht. Fast der gesamte Süden Kaliforniens ächzt derzeit unter Rekordtemperaturen. In Los Angeles war es zuletzt 1954 so heiss wie am Samstag. Im Vorort Woodland Hills wurden 42,8 Grad gemessen – damit wurde ein Rekord von 2006 gebrochen. (foa/sda)