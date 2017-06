Amoklauf in New Yorker Spital – Schütze tot

Wie mehrere New Yorker Medien berichten, hat ein Mann mit einem Gewehr am Freitagnachmittag Lokalzeit im Lebanon Hospital auf mehrere Menschen das Feuer eröffnet. Gemäss der «New York Times» soll es sich bei den mindestens drei Opfern alle um Ärzte handeln. Der 35-jährige Mann, der dem Spital in der Bronx bekannt war, schoss in drei Stockwerken auf das Personal. Noch unklar ist, wie schwer die Menschen verletzt sind.

Gemäss der Polizei wurde der Schütze erschossen. Augenzeugen schilderten, dass sich Ärzte und Krankenschwestern in Zimmern einschlossen, um so dem Schützen zu entkommen.

BRONX HOSPITAL SHOOTING LATEST: Police confirm gunman is dead. https://t.co/5nS3SS0IIJ pic.twitter.com/wdsn815fKp — CBS New York (@CBSNewYork) 30. Juni 2017

(fal)