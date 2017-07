Amokalarm an Schule in Esslingen – Polizei sucht Mann

In einem technischen Gymnasium im baden-württembergischen Esslingen ist Amokalarm ausgelöst worden. Schüler der Friedrich-Ebert-Schule hatten einen Mann beobachtet, der in die Schule gekommen sei und in dessen Hosenbund eine Waffe gesteckt habe, wie ein Sprecher der Polizei Reutlingen sagte.

Der Mann habe das Schulgebäude wieder verlassen und sei wohl mit einem Motorrad geflüchtet. Ein Mann, der auf die Beschreibung der Schüler passte, war vorläufig festgenommen worden. Es hat sich bei ihm aber nicht um den Verdächtigen gehandelt, der Mann wurde nach kurzer Zeit wieder freigelassen.

(...) Wahrscheinlich mit Motorrad geflüchtet. Bei der Waffe soll es sich um eine Schusswaffe handeln. #FES1707 — Polizei Reutlingen (@PolizeiRT) July 17, 2017

Die Polizei hat eine aktualisierte Personenbeschreibung veröffentlicht: Die Behörden suchen einen etwa 1,80 Meter grossen Mann, circa 18 Jahre alt, schlank, mit dunklem Teint und Dreitagebart. Der Mann trage ein blaues T-Shirt und eine helle, kurze Hose.

(...)Männlich,175-180cm,17-19 Jahre alt,schlank,3-Tage-Bart,dunkler Teint ACHTUNG ÄNDERUNG DER BEKLEIDUNG: (...) #FES1707 — Polizei Reutlingen (@PolizeiRT) July 17, 2017

Die Polizei durchsuchte in den Mittagsstunden die Schule. Sobald Amokalarm ausgelöst wird, bleiben die Schüler in ihren Klassenzimmern und verschliessen diese. Erst wenn die Polizei Entwarnung gibt, dürfen die Schüler die Klassenräume wieder verlassen.

(mch/afp)