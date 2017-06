Abergläubische wirft Münzen in Triebwerk

Der Start eines Flugzeugs in China hat sich mehrere Stunden verzögert, weil eine abergläubische Frau vor dem Abflug Münzen in eines der Triebwerke geworfen haben soll. Besorgte Passagiere alarmierten die Crew.

China Southern Airlines flight from #Shanghai to #Guangzhou grounded for four hours after old lady throws coins into the engine pic.twitter.com/5Xwv2yVXqT