21-Jähriger verunglückt im Gotthardgebiet tödlich

Ein junger Skitourengänger aus dem Kanton Aargau ist am Donnerstag im Gotthardgebiet tödlich verunglückt. Nach Angaben der Tessiner Kantonspolizei stürzte er aus ungeklärten Gründen ab und verletzte sich so schwer, dass er noch am Unfallort starb.

Der 21-jährige Mann war mit drei weiteren Personen am Pizzo Lucendro unterwegs. Die Helfer, die per Helikopter zum Unfallort kamen, konnten nur noch seinen Tod feststellen. Seine Leiche konnte auf etwa 2700 Metern Höhe geborgen und nach Airolo geflogen werden. Um die Begleitpersonen des Mannes kümmerte sich das Care Team Ticino. (chi/sda)