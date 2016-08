100-Kilo-Bombe in Berlin entschärft – Evakuierte können nach Hause

In der Nacht auf Samstag um 1:50 gab die Polizei Berlin per Twitter Entwarnung: «Geschafft – Unsere Spezialisten haben den Zünder entfernt & und bereiten die Bombe zum Abtransport vor. In Kürze können Sie zurück nach Hause.»

Zuvor musste die Polizei ein Gebiet im Ortsteil Prenzlauer Berg wegen einer Fliegerbombe evakuieren. Es dürfte später Abend werden, bis die Anwohner in ihre Häuser zurück dürfe, wie eine Polizeisprecherin kurz vor 19.30 Uhr mitteilte. Es brauche noch mindestens zwei Stunden, bis alle Menschen aus der Sperrzone rund um die Fundstelle der russischen Weltkriegsbombe evakuiert seien.

Danke Jungs. Alle Sperrungen sind aufgehoben. Sie können zurück nach Hause. Danke für Ihre Geduld und gute Nacht. pic.twitter.com/gBNVyP6f4h — Polizei Berlin (@polizeiberlin) August 26, 2016

Bauarbeiter waren gegen 13 Uhr bei Arbeiten auf die 100-Kilo-Bombe gestossen, wie «Der Tagesspiegel» schreibt. Nach dem Fund wurde ein Sperrkreis mit einem Radius von 1000 Metern festgelegt. Mehrere tausend Menschen müssen ihre Häuser verlassen, erst dann kann die Bombe entschärft werden.

Von der Evakuierung sind mehrere grosse Wohnkomplexe, mehrere Botschaftsgebäude sowie ein Seniorenpflegheim betroffen, wie die Polizei mitteilte. Auch der öffentliche Verkehr ist betroffen. Rund 100 Polizisten sind derzeit im Einsatz. Sie forderten die Anwohner per Lautsprecher zum Verlassen ihrer Wohnungen auf.

Unsere Einsatzhundertschaft evakuiert seit 16:15 mehrere tausend Menschen im Sperrkreis von bis zu 1000 Metern. pic.twitter.com/bNB2GCFJ3m — Polizei Berlin (@polizeiberlin) 26. August 2016

Der Shuttlebus der Feuerwehr bringt die evakuierten Menschen in die Notunterkünfte. #Bombe #Prenzlberg pic.twitter.com/n9OOKgULMZ — Polizei Berlin (@polizeiberlin) 26. August 2016

Es ist eine russische Fliegerbombe,die von unseren Spezialisten des #LKA vor Ort entschärft werden muss. #PrenzlBerg pic.twitter.com/jNW67u5ctv — Polizei Berlin (@polizeiberlin) 26. August 2016

Jetzt wird es tierisch im #Prenzlberg. Unsere #Lichtgiraffe bringt Licht ins kommende Dunkel unserer Entschärfer. pic.twitter.com/T1IxNxaArI — Polizei Berlin (@polizeiberlin) 26. August 2016

