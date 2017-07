100 Feuerwehrleute und 2 Super-Pumas bekämpfen Grossbrand

In einer Zimmerei in Merishausen SH ist am Samstagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Eine Scheune brannte komplett ab. Die Feuerwehr ist mit einem Grossaufgebot von über hundert Personen im Einsatz, wie Patrick Caprez, Mediensprecher der Kantonspolizei Schaffhausen, eine Meldung von «Radio Munot» bestätigt.

Der Brand in dem Holzbaubetrieb sei mittlerweile unter Kontrolle. Allerdings gebe es in einem nahen Waldstück noch Brandnester. Zwei Super-Puma-Helikopter der Armee sowie ein Helikopter aus Deutschland seien aufgeboten, um diese zu bekämpfen. Aus Sicherheitsgründen sei die A4 bis auf weiteres gesperrt worden.

Wasser sparen

Da es in der Region derzeit eine Wasserknappheit gibt, haben die Behörden die Bevölkerung dazu aufgerufen, Wasser nur noch sehr zurückhaltend einzusetzen – also etwa aufs Autowaschen zu verzichten.

Personen sind laut Caprez nicht zu Schaden gekommen. Die Höhe des Sachschadens war vorerst unklar, dürfte gemäss Caprez aber hoch sein. Die Brandursache wird untersucht.

(mch/sda)