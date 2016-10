1 Toter nach Busunfall mit Rangers-Fans

Die Fussballfans waren auf der Reise zum Spiel der Rangers ins noch rund 40 Kilometer entfernte Glasgow, als ihr Bus in einem Kreisel in der Nähe von Kilmarock verunglückte: Ein 39-Jähriger starb, 18 Personen wurden verletzt, drei von ihnen schwer.

Der mit 36 Passagieren und einem Fahrer besetzte Bus kam nach Angaben eines Fahrgastes ins Schwanken und kippte danach in einen Grasstreifen neben der Fahrbahn.

Rangers bus crash on A76 ...I hope everyone is ok ???? pic.twitter.com/CMS25j8uhb — Jackie (@jackieB51) 1. Oktober 2016

In Unkenntnis über den Unfall, fand das Spiel der Glasgow Rangers mit dem Schweizer Philippe Senderos planmässig statt. Der momentan von seinem Verein suspendierte Spieler Joey Barton twitterte nach dem 2:0-Sieg gegen Patrick Thistle: «Meine Gedanken sind mit den vom Busunfall betroffenen Rangers-Fans. Wünsche ihnen eine baldige Genesung.»

Thoughts are with the Rangers fans involved in the bus crash today. Wish them all a speedy recovery. — Joseph Barton (@Joey7Barton) 1. Oktober 2016

Auch Assistenz-Manager David Weir teilte sein Beileid mit. Zudem sei er sich sicher, dass der Verein den Betroffenen seine Unterstützung anbieten werde, schreibt die schottische Zeitung «Daily Record».

Thoughts are with the Rangers fans involved in the bus crash today. Wish them all a speedy recovery. — Joseph Barton (@Joey7Barton) 1. Oktober 2016

(nag)