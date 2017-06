Prinz Philip ist im Spital

Der britische Prinz Philip ist in ein Spital eingeliefert worden. Der 96-jährige Ehemann von Königin Elizabeth II. habe sich aufgrund einer Vorerkrankung eine Infektion zugezogen und sei am Dienstagabend ins Spital gekommen, teilte der Buckingham-Palast heute mit. Demnach handelt es sich um eine reine «Vorsichtsmassnahme».

Der Mann von Königin Elizabeth II. sei guter Dinge. Er nehme nicht an der für heute geplanten Thronrede der Queen teil, berichteten britische Medien.

Prinz Philip steht seit 65 Jahren als Prinzgemahl an der Seite der Queen. Der Palast hatte Anfang Mai angekündigt, dass er ab Herbst in Rente gehen und keine öffentlichen Repräsentationspflichten mehr wahrnehmen will. (woz/SDA)