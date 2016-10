Bewaffnete Männer rauben Kim Kardashian aus

Kim Kardashian ist in ihrem Pariser Apartment ausgeraubt worden. Der US-Star wurde in der Nacht auf Montag von mehreren bewaffneten Männern überrascht, die als Polizisten verkleidet waren. Das bestätigte die französische Polizei.

Französischen Medienberichten zufolge wurden die maskierten Gangster gegen 2:30 Uhr vom Nachtportier in die Lobby des Stadtparlais gelassen. Sie bedrohten den Mann mit einer Waffe und zwangen ihn, sie zu Kim Kardashians Apartment zu führen.

#Kim Kardashian. 10 millions d'€ volés dans son hôtel à Paris après avoir été menacée par une arme.@Europe1 #E1Matin pic.twitter.com/seTJA6MdiK — Sébastien Guyot (@SebastGuyot) 3. Oktober 2016

Zwei der fünf Einbrecher seien dann in den privaten Bereich des Stars vorgedrungen. Kim sei von ihnen gefesselt und ins Badezimmer gesperrt worden. Offenbar flüchteten die Maskierten danach auf Fahrrädern.

Fette Beute

Die Gangster erbeuteten nach Angaben der Behörden Schmuck und andere Gegenstände im Wert von etwa neun Millionen Euro, darunter ein Ring im Wert von mindestens vier Millionen Euro. Pikant: Auch zwei Mobiltelefone sollen gestohlen worden sein. Kardashian begeistert ihre Fans oft mit halbnackten Selfies – intime Körperstellen überdeckt sie dann gern mit schwarzen Balken. Auf den gestohlenen Handys könnten sich die unbearbeiteten Original-Fotos befinden.

Wie ihre Sprecherin Ina Treciokas gegenüber CNN schilderte, ist Kim «durcheinander, aber körperlich unversehrt.» Sie soll Frankreich bereits verlassen haben.

«Familiärer Notfall»: Kanye bricht Konzert ab

Wegen des Überfalls brach Kanye West einen Auftritt in New York ab. Nach etwa einer Stunde verliess er die Bühne des Festivals The Meadows und sagte, «entschuldigt mich, die Show ist vorbei». Später erklärte ein Organisator, West habe wegen eines «Notfalls in der Familie» sein Konzert abbrechen müssen.

Kurze, klare Ansage: Kanye bricht Konzert ab und lässt Fans verdutzt zurück. Video: Tamedia

Due to an emergency, Kanye West had to end his performance early. Please get home safely. — The Meadows NYC (@themeadowsnyc) 3. Oktober 2016

Kim Kardashian befindet sich anlässlich der Fashion Week in Paris. Immer an ihrer Seite ist ihr Bodyguard, wie sie in diesem Tweet aus Paris verrät. Bereits vergangene Woche hatte ein Mann versucht, sich ihr zu nähern als sie ein Restaurant betrat. Er hatte auch schon anderen Prominenten nachgestellt.

This guy is always in my shot! pic.twitter.com/7LC6ewaYPO — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 2. Oktober 2016

Am Montagmorgen versammelten sich Journalisten und Schaulustige vor dem Tatort in Paris. «Kim Kardashian ist seit einer Woche hier, ich sehe sie kommen und gehen», sagte ein Kellner eines nahegelegenen Cafés. (foa/jdr)