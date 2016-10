Bewaffnete Männer haben Kim Kardashian ausgeraubt

Kim Kardashian ist in ihrem Pariser Hotel überfallen worden. Zwei Männer hätten sich als Polizisten verkleidet, seien am Sonntagabend maskiert in das Zimmer der 35-Jährigen eingedrungen und hätten sie mit vorgehaltener Waffe bedroht, sagte ihre Sprecherin Ina Treciokas gegenüber CNN. «Kim Kardashian West wurde am Abend von zwei bewaffneten maskierten Männern, die als Polizeioffiziere gekleidet waren, in ihrem Pariser Hotelzimmer festgehalten. Sie ist schwer erschüttert, aber körperlich unbeschädigt.».

Offen blieb, ob Kardashians Kinder, die dreijährige North und der zehn Monate alte Saint, im Zimmer waren.

Kardashians Ehemann Kanye West brach wegen des Überfalls sein Konzert in New York ab. Es gebe einen familiären Notfall sagte er beim Meadows Festival den überraschten Fans.

Due to an emergency, Kanye West had to end his performance early. Please get home safely. — The Meadows NYC (@themeadowsnyc) 3. Oktober 2016

Kim Kardashian befindet sich anlässlich der Fashion Week in Paris. Immer an ihrer Seite ist ihr Bodyguard, wie sie in diesem Tweet aus Paris verrät. Bereits vergangene Woche hatte ein Mann versucht, sich ihr zu nähern als sie ein Restaurant betrat. Er hatte auch schon anderen Prominenten nachgestellt.