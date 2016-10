Vom Polarlicht überrumpelt

Sævar Helgi Bragason war am 25. September gut vorbereitet. Er wusste, dass sich die Polarlichter über der isländischen Hauptstadt Reykjavik zeigen würden. Doch dann tauchten sie so plötzlich auf, dass der Polarlichtjäger in Stress geriet. Es war ihm nicht mehr möglich, die Kamera auf ein Stativ zu stellen. Deshalb filmte er aus der Hand. Die Aufnahmen sind trotzdem sehr gelungen.