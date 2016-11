Stadtberner Wahlen dominieren Abstimmungssonntag

Alle Blicke sind auf die Bundesstadt gerichtet: Die Wahlen in Bern dominieren den heutigen Abstimmungssonntag im Kanton Bern. Noch bis 12 Uhr sind die Urnen geöffnet. Die Auszählung der Wahlzettel hat bereits am Samstag begonnen.

Erste Resultate der Stadtberner Wahlen werden heute am frühen Abend erwartet. Gegen 18 Uhr soll im Rathaus das Ergebnis der Stadtpräsidiums-Wahl verkündet werden. Neun Kandidierende stehen zur Auswahl, das absolute Mehr dürfte niemand erreichen.

Top-Favoritin ist Gemeinderätin Ursula Wyss (SP). Gefährlich werden könnte ihr am ehesten alt Nationalrat Alec von Graffenried (GFL). Wer immer in den Erlacherhof einziehen wird, muss dem Gemeinderat angehören. Die Stadtregierung wird in linker Hand bleiben - die Frage ist, ob das regierende Rot-Grün-Mitte-Bündnis weiterhin drei der fünf Sitze besetzt oder sogar einen vierten Sitz holen kann.

Im bürgerlichen Lager hofft Alexandre Schmidt (FDP) auf die Wiederwahl. Die allein antretende SVP könnte ihm den Sitz allerdings abnehmen. Der Mitte-Sitz von Reto Nause (CVP) ist ebenfalls nicht sicher. Das Resultat der Gemeinderatswahlen soll um etwa 20 Uhr verkündet werden. Zwei Stunden später soll auch bekannt sein, welche 80 Köpfe das neue Stadtparlament bilden werden.

Gesamterneuerungswahlen gibt es auch in Burgdorf, Worb, Muri, Münchenbuchsee und Zollikofen. In Burgdorf will die SP das Stadtpräsidium verteidigen, in Worb bekommt es der amtierende EVP-Gemeindepräsident mit zwei Herausforderern zu tun. In Spiez wird das Gemeindepräsidium in einer Stichwahl neu besetzt.

Für Erhalt der Landspitäler

Die kantonalen Stimmberechtigten entscheiden über die Spitalstandort-Initiative. Sie will weitere Schliessungen von Landspitälern verhindern. Fast alle Parteien haben die Nein-Parole beschlossen. Der Ausgang der Abstimmung ist trotzdem ungewiss, zumal SVP-Politiker, Gewerkschafter, Hebammen und Politiker vom Land gemeinsam für das Begehren kämpfen.

Über drei Sachvorlagen entscheiden die Stadtberner. Sie befassen sich mit einer Wohnüberbauung im Oberen Murifeld, einem neuen Kindergarten im Länggass-Quartier und mit dem Voranschlag fürs kommende Jahr. Auch in Biel gibt es eine Budget-Abstimmung.

In Langnau geht es um einen Kredit für eine neue Sporthalle, in Langenthal um Abfederungsmassnahmen für ältere Versicherte der Pensionskasse. Interlaken befindet in einer Referendumsabstimmung über die Sanierung der Marktgasse.

Gespannt warten Beobachter auch auf den Ausgang der Abstimmung in Ostermundigen. Gemeinderat und Parlament wollen 31 Millionen Franken für die Sanierung der Pensionskasse und für Abfederungsmassnahmen von Versicherten einsetzen. Die Referendumsführer warnen davor, noch mehr Geld in die angeschlagene Kasse zu investieren. (tpu/sda)