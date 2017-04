SMS vom Samstag, 15. April

SMS

Zu verschenken



Kinderschreibtisch 135 x 67cm, Tischhöhe 76cm, mit Korpus, hellbraun. Sowie Regal IKEA Billy, Dekor Buche, Grösse 202 x 80 x 28cm, zerlegt. Müssen abgeholt werden in Spiez. 079 400 67 65



Alu-Wasserwaage, L180 cm. 079 656 36 90

Weisse Gartenliege mit zwei Rädern und grünweissen Kissen. 076 520 39 42



Sozius-Abdeckung, rot mit grauem Polster, zu Honda VFR 750 F Jg.90. 079 684 08 17



Geschirrspühler, 5 Jahre alt, zum Einbauen. In 4954. 079 720 17 67



Wer braucht noch Überraschungs-Sticker von der Migros? Habe noch 12 Kläberli! Abzuholen in Uetendorf. 079 243 03 49



konfigläser und sirupflaschen, diverse flohmarktartikel, deko, schuhe u.v.m. (haushaltsauflösung). 078 911 98 93



Hochsprungmatte, orange, 5 x2 m, muss abgeholt werden. 079 704 91 48



Avanti-Bücher. Sms. 079 634 69 58



Ca. 10 St.Dahlien und ein Harassli Gladiolen. 079 922 02 97

Konfitüregläser, 320 gr. von Hero/Delicia. 079 551 29 12



Militärmantel, mittelgross. 079 225 53 09



Geschirrspüler, 5-jährig, zum Einbauen. In 4954.

Elektrischer Teppichroller. 079 509 10 52



Veloständer für 6 Velos mit Welleternitdach.

Elektrische Schreibmaschine Brother. Umgebung Bern. Bitte nur SMS. 079 345 05 52



mondo-, silva- und beapunkte. 079 484 94 11



Frühbeetkasten, Polycarbonat 125 x 85 x 30/40 cm. 034 422 48 27



6 Cardinalbierhumpen (0,5 Liter). 079 484 94 11





Gratis gesucht



wär schänkt mir rum thun sache für mi balkon? 079 225 84 79



stabiler rollator, höhenverstellbar und einfach zusammenlegbar. (zB gemino oder active walker). und kleines brunnentrögli. Sms. 076 516 99 34



Jungfischer sucht Fischereimaterial wie Ruten, Köder, Ausrüstungen, etc. 078 645 87 49



Comics-Taschenbücher. 079 483 46 65



Einen funktionstüchtigen Verbrennungsmotor, mind. 200 ccm., nach Möglichkeit Leerlauf. Bitte keine Anrufe nur SMS. 078 771 37 18



Kleiderschrank, helles Holz, 80 cm breit, 2 Stühle zu Eckbank, helles Holz. 079 730 55 82



Uralte felshacken mit ring und ein hanfseil. 079 702 59 09



PVC-Rohr, Durchmesser 15-20 cm, Stücke ab 50 cm Länge, Menge ca. 6 m.

Einen gut instand gehaltenen Sonnenschirm mit Fuss. Abknickbar. Gelb, Orange oder Cremefarben. Durchmesser mind. 250 cm. Region Interlaken-Thun. Wird abgeholt. 079 220 08 93

In der Region Burgdorf: 4 Schalttafeln. 079 361 10 37



Dachträger zu Peugeot 5008. 079 361 10 37



Alte Holznähkiste, Porto wird vergütet. 079 787 59 69



Ein gebrauchtes Smartphone. 079 640 53 39



Stabile, feste brillenetuis sowie modeschmuck aller art. 079 771 68 74



Herrenvelo. SMS. 076 803 66 01



Gartenplatten, 50 × 50. 079 752 52 31



Zwerge und andere Dekogegenstände. 079 602 83 97



elekuro-batterie-oder solarviehüter. 079 602 83 97



Intakter Töggelikasten für Familie, freistehend, kein Tischmodell. Bitte SMS oder Whatsapp. 078 900 61 15



Veloanhänger für kleinere Transporte, auch defekte ohne Räder. 076 250 95 22



Ca. 1 Kubik Tennissand zum Abholen. 079 822 87 41



Elektrische Schreibmaschine. 078 766 64 43



Jungi Familie isch dankbare Abnähmer vode Migros-Hase-Chläberli! 078 776 24 83



ein altes töffli, auch rostig oder defekt. 079 729 12 16



Brief- und Milchkasten aus Metall für Outdoorbereich. 079 301 55 40



Gut erhaltenes Damenvelo 079 156 15 38

Alter verzinkter Waschhafen. 079 378 10 84



Diverses



Gefunden: Geldbörse, am Nordring am 13. 4. 076 574 88 73



Ein grosses Merci viumau an die beiden jungen, netten und hilfsbereiten Frauen, die am Montagabend, 10.4, meiner Tochter nach ihrem Sturz mit den Inlineskates im "Häueli" beim Markusschulhaus in Bern geholfen haben und gewartet haben, bis ich gekommen bin.

Vermisse seit Mi 12.4 am Nachmittag: Schlüsselbund mit mehreren Schlüsseln an schwarz/weiss kariertem Bändeli, Raum Wiesenstr., Rütlistr., Markusschulhaus, 3014 Bern. Finderlohn garantiert. 076 822 36 78



Bei wem darf ich im Garten, in der Werkstatt oder sogar auf dem Bauernhof helfen? Ich bin 10 Jahre alt und möchte schon lange arbeiten helfen. Ich bin schon sehr pflichtbewusst und geschickt und möchte die Arbeit richtig machen lernen. Vielen Dank für jeden Hinweis im Raum Burgdorf/Kirchberg. 078 893 55 78