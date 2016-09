SMS vom Mittwoch, 28. September 2016

Die SMS im Überblick

Zu verschenken



Konfitüregläser. 076 761 27 04



Kaffeerahmdeckeli-Sammlung, 12 Ordner.

079 712 27 49



Kleinkinder-Rutschbahn aus Kunststoff (farbig). Bei Interesse, Foto. 079 616 92 36



In Belp: ein komplettes Lillibiggs-Murmelspiel, inkl. Joker (Migros) an Kita/Hort/ Kinderheim. 079 698 26 32



12 neuwertige Olympia-Bücher (1976-1996). 079 301 55 40



4 Mostflaschen à 25 lt. inkl. Spezialreinigungsbürste. Können in 3150 ab Montag 3.10. abgeholt werden. 079 719 32 76



2 Surchabisstandeli. Abzuholen in 3312. 078 885 30 62



Stricknadeln u. div. Häckli, gegen Porto. 079 858 51 61



Für ein Theaterstück: Ein Coca-Cola-Serviertablett. Des Weiteren sind wir für unsere jüngeren Klienten auf der Suche nach Lego- und Duplo-Bauklötzen. 079 371 60 71



1000 Tüten Rüeblisamen. Abzuholen bei Volz Optik AG, Bälliz 43, 3600 Thun.

079 474 78 02



Fernsehsessel Alkantara, hellgrau. Hat Gebrauchsspuren. Abzuholen in Bolligen. 079 745 02 38



Hometrainer, älteres Model SVEN Sport, muss abgeholt werden in Thun.

079 565 12 10



«Vari Kennel de luxe»-Flugbox für grosse Hunde. Bitte nur Kenner sollen sich melden. Abholen in 3014. Nur SMS

079 356 33 00



2 Einersessel, Ledersofateile schwarz, abzuholen in Thun. Anrufe ab 18.30 079 258 38 81



Nähmaschine Elna Supermatic mit Kniehebel. Abholen in 3714 Frutigen. 079 686 53 73



5 Kopfkissenbezüge voll Heu in Wichtrach. Bitte sms. 077 401 94 64



Diverse Pin`s ca. 150 Stk. 077 468 17 21



Braune Eckpolstergruppe (leder) mit Hocker, 2 Salontischli (Marmor) zum zusammenstellen. Verf. Ende Oktober, kann Foto schicken. Bitte SMS.

079 735 88 17



Doppel-Glas Fenster, ca.: 85 x 125, abzuholen in 3176.

079 632 77 00



Bettsofa Ikea, Metallgestell, 140 cm breit Muss abgeholt werden in Oberönz.

077 403 72 38



100 Bücher, ev. für Gemeindebibliothek. 079 604 67 85





Gratis gesucht



Gut erhaltene, dicke Winterjacke mit Kapuze, Grösse, 52-54. 078 867 15 44



Kleines Ultraschallgerät zum Reinigen von Schmuck, Raum Belp. 079 698 26 32



Wär schänkt mir im rum thun winterkleider für damen, grösse unten 48-50 oben 52-54. 079 225 84 79



Wolle. Stricke für gute Zwecke. 079 283 62 19



Grosse, blaue Blumentöpfe. Wo stehen welche, die nicht mehr gebraucht werden?

079 529 00 56



Stabiles Weinregal, Tel. Nachmittag oder Abend. 079 297 79 31



Hat jemand einen gut erhaltenen, weissen oder silbernen Korpus? Würde mich sehr freuen! 079 673 68 74



«Swiss milk»-Punkte. Würde uns jemand beim Sammeln helfen?

079 647 67 70



Weisse Trachten- oder Dirndelbluse, Gr. 36-38.

077 422 67 54



flick-mörtel sowie flies und garten-cheminée.

079 700 64 92



Sauerkrautstandeli, ca. 20 - 25 l, um Sauerrüben einzumachen.

078 828 13 62



Tapetenreste oder Tapeten-Musterbücher zum Basteln. Merci!

079 743 96 46



DVDs von St. Tropez, Staffel 4.

079 823 80 97



Quitten zum selber pflücke. 079 562 35 92



Ein Auto Color für eine Passap Electonic 6000 Strickmaschine, kann mir jemand helfen? 079 364 47 55



Für meinen 90-Jährigen Vater: Rollator. 079 728 03 77





Diverses



Am Montag 26. 9. hat jemand im Hallenbad Oberhofen meine Damen-Turnschuhe Marke Lowa (beige) mitgenommen, versehentlich hoffe ich. Ich würde mich freuen, wenn sie wieder auftauchen.

079 688 12 15



Ehrliche Findern, bitte melde dich! Du hast am 24.09 freundlicherweise mein liegen gebliebenes Portemonnaie im Coop-Café-Kirchberg abgegeben.Sehr gerne möchte ich dir deinen Finderlohn zukommen lassen. 079 218 65 69