Regionalkonferenz segnet Kiesabbau- und Deponierichtplan ab

Eine Pionierarbeit

Mit dem Richtplan Abbau, Deponie, Transporte (ADT) habe die Regionalkonferenz Bern-Mittelland (RKBM) «Pionierarbeit» geleistet, schreibt das Amt für Gemeinden und Raumordnung in seinem Vorprüfungsbericht. Als erste Regionalkonferenz im Kanton hat die RKBM basierend auf dem Sachplan des Kantons dieses wichtige Steuerungsinstrument ausgearbeitet. Dabei wurden auch alle bereits bestehenden Teilpläne integriert und harmonisiert.



Ziel des Richtplans ADT ist es, in den drei Teilregionen Nord, West und Süd/Ost je ausreichend Kapazitäten sicherzustellen, um in den nächsten 35 Jahren einerseits den Bedarf der Bauindustrie an Kies zu garantieren, andererseits Deponien zur Verfügung zu stellen, um den sauberen Aushub und Inertstoffe zu deponieren. Deckungslücken sollen geschlossen werden und Transportwege möglichst kurz sein.



Die Standorte sind in verschiedenen Stufen eingeteilt. Jene, die bereits bestehen und allenfalls erweitert werden. Als Festsetzungen sind jene Standorte definiert, die als Erste realisiert werden sollen, um Defizite zu kompensieren. Standorte für die längerfristige Reservesicherung sind in der Stufe Zwischenergebnis. Standorte unter Vororientierungen haben den Charakter einer Voranmeldung und dienen der langfristigen Reservesicherung. hus