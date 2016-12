Zwischen Kofeln und Kasknödeln

Leise flüstern die Skier in der Loipe. Die Spur führt durch einen verschneiten Märchenwald. Plötzlich schält sich aus den Tannen eine Bergkulisse wie aus einem Bildband von Reinhold Messner. Felsriesen mit Gipfeln so spitz wie die Zähne eines Drachen ragen empor.

Fasziniert von der Mächtigkeit der Berge, übersieht man beinahe das Reh, das ein paar Meter vor den Skiern über die Loipe springt und auf der anderen Seite wieder im Wald verschwindet. Idyllisch und zugleich aufregend ist die Landschaft in den Sextner Dolomiten im Südtiroler Hochpustertal.

Spitze Kuppen

Viele Gipfel heissen hier Kofel. Obwohl der Name von «Kuppe» herrührt, sind die meisten eher spitz. Sie kitzeln den Himmel 3000 Meter über dem Meeresspiegel und tragen Namen wie Neuner-, Elfer-, Zwölfer- und Einserkofel.

Sie gehören zu einem weltweit einzigartigen Naturschauspiel: der grössten steinernen Sonnenuhr. Zur Wintersonnwende steht die Sonne um zwölf Uhr genau auf dem Zwöl­ferkofel, um ein Uhr auf dem Einser. Die Römer rechneten anders. Sie begannen erst bei Sonnenaufgang zu zählen. Deshalb zeigte bei ihnen der Zwölferkofel die Sexta Hora an, die sechste Stunde. Vermutlich entstand so der Orts­name Sexten.

Schwarzes Holz

Ein paar Minuten hinter dem Ort ist Eugenio Rizzo mit seinen Gästen gestartet. Auf 1500 Metern führt die Höhenloipe am Berghang entlang. Ein paar dunkle Holzhütten tupfen die weisse Schneelandschaft. «Hier war das sogenannte Negerdorf», erzählt Eugenio Rizzo.

Als im Ersten Weltkrieg Tiroler Standschützen die Verteidigungslinie am Karnischen Kamm aufbauten, nutzten sie das Wort als Erkennungsparole – vermutlich weil sich im Laufe der Zeit das Holz der Hütten schwarz färbte. Die Winter im Krieg waren hart. Nicht nur im Kampf starben viele Menschen, sondern zahlreiche wurden Opfer der Natur.

Eugenio Rizzo ist in den Karnischen Alpen aufgewachsen. Schon als Teenager war er ein ausdauernder Junge und flitzte wie ein Profi auf Langlaufskiern durch Täler und über Berge. «Beim Einzug zum Militär dachten sie erst, ich hätte einen Herzfehler, weil mein Puls so niedrig war. Dabei kam das vom täglichen Langlauftraining», erklärt der 56-Jährige, der auch Biathlet war. Zuletzt hat er jahrelang die ­mehrtägige Tour de Ski im Rahmen des Langlaufweltcups organisiert.

Südtiroler lieben das Kräftemessen. Jedes Winterwochen­ende findet ein anderer Skimarathon statt. Denn so rau die Natur ist, so zäh sind auch die Einheimischen. Otti Innerkofler ist so ein Kerniger.

Der 45-Jährige hat den Elan eines Mittzwanzigers und kein Gramm zu viel auf den Rippen. «Beim Klettern kann ein zusätzliches Kilo entscheidend sein, ob man es schafft oder nicht», erklärt er. Gemeinsam mit seiner Frau Klara betreibt er eine Almhütte auf 1877 Metern direkt an der Loipe. Drinnen hängen Skizzen von Kletterrouten mit hohen Schwierigkeitsgraden an der Wand. Es duftet nach leckerem Apfelkuchen. Da schnallt man gern die Skier für eine Pause ab.

Begeisterte Wintercamper

Innerkofler jongliert Teller mit Kuchen und Kasknödeln zwischen Küche und dem vollen Gastraum. Zwischendurch nimmt er seine Ziehharmonika und spielt mit leuchtenden Augen Bergsteigerlieder. Dabei ist sein Tag mehr als ausgefüllt: Jeden Morgen steht er um vier oder fünf Uhr auf, backt Apfelstrudel, bringt die Kinder zur Schule im Tal, düst mit dem Motorschlitten zurück, bewirtet die Gäste.

Obendrein trainiert er in der Kletterhalle und gibt Skikurse für Kinder. Wie er mit dem durchgetakteten Leben klarkommt? «Prima, ich heisse ja nicht umsonst Innerkofler», sagt er. Sein Urgrossvater war die Kletterlegende Sepp Innerkofler, der den 2744 Meter hohen Paternkofel und viele weitere Gipfel in den Dolomiten als Erster erklomm. Als Tourismuspionier übernahm er Ende des 18. Jahrhunderts die Dreizinnenhütte im gleichnamigen Naturpark und baute sie mit Lagerbetten aus.

Gut gestärkt geht es zurück auf die Loipe. Die Skier surren leicht abschüssig bis zum Kreuzbergpass. Zu Füssen der Rotwand liegt der Campingplatz Patzerfeld. Die Wohnwagen tragen Mützen aus Schnee. Nicht nur hartgesottene Urlauber trotzen hier der Kälte.

«Man lernt viel beim Wintercamping», schwärmt ein Holländer vor seinem Wohnmobil: «Zum Beispiel darf man das Abwasser nicht einfach herauslaufen lassen, dann gefriert es.» Was die restlichen Kältecamper wohl mehr begeistert, ist das Gebäude direkt neben den Wohnwagen: Dort gibt es eine Sauna und verschiedene Massagen im Angebot.

Fotogene Steilzähne

So viel Komfort hatte Rainer Kauschke damals nicht. 1963 bestieg der Kletterer gemeinsam mit drei Freunden als Erster eine neue Nordroute in der Grossen Zinne. Die Wände der Drei Zinnen sind nicht höher als 550 Meter, stehen aber senkrecht wie Schneidezähne in der Landschaft.

Damit ihnen niemand zuvorkam, planten Kauschke und seine Freunde die Tour für den Winter. Am Ende haben sie 17 Tage bei teilweise minus 30 Grad in der Wand verbracht. «Sobald man die Hände vom Fels genommen hat, waren die Fingerspitzen weiss gefroren. Wir haben draufgebissen, um sie wiederzubeleben», erzählt Kauschke.

Die Drei Zinnen sind das Wahrzeichen Südtirols. Auch Eugenio Rizzo will, dass seine Gäste einen Blick darauf werfen. Die nächste Loipe führt deshalb ins Höhlensteintal, ganz in die Nähe der fotogenen Steilzähne. (Berner Zeitung)