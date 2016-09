Zeichnen wie Klee und Co.

«Klee malte alle möglichen Linien in seinen Arbeiten. Manche sahen aus, als seien sie aus der Farbe ‹gekratzt› worden. Du kannst ähnliche Effekte erzielen, indem du Wachs, das mit Farbe überdeckt wurde, freikratzt. Das geht ganz einfach», schreibt Marion Deuchars in «Malen und Zeichnen wie die grossen Künstler». In einem Mix aus Informationen zu Leben, Werk und Arbeitstechniken wandelt man kurzweilig auf den Spuren von Frida Kahlo, Joan Miró, Gustav Klimt, Andy Warhol, Wassily Kandinsky oder Hannah Höch.

Deuchars zeigt fachkundig und verständlich, was die Bilder der grossen Künstler ausmacht und wie sie entstanden sind. Und sie erklärt vor allem, wie man die jeweiligen Stile nachahmen, ähnliche Bilder malen oder die Ideen für eigene Projekte nutzen kann. Dabei ist ihr Buch selbst ein Hingucker – für alle, die sich für Kunst interessieren.

Nutze deine Birne

Explizit an Kinder richtet sich «Nutze deine Birne!» von Sharna Jackson und James Lambert. «Fantastische Erleuchtungen mit moderner Kunst» verspricht der schmale Band und setzt dabei auf ein ähnliches Prinzip wie Deuchars: Knappe Texte und comichafte Zeichnungen stellen auf je einer Doppelseite die Besonderheit zeitgenössischer Künstler und ihrer Werke vor. Daneben gibt es jeweils konkrete Kreativideen: «In Wiglette verwendet Ellen (Gallagher) gelbe Knete, um die Frisuren der Frauen auf ihre eigene unverwechselbare Weise aufzupeppen. – Verzier selbst eine Serie von Zeitschriftenporträts. Werde kreativ – du kannst Nudelformen nachbilden, Löcher stanzen oder eine Collage aus Stofffetzen machen.»

Zugegeben, die Idee hinter den Büchern ist nicht neu. Vielmehr stehen sie für den anhaltenden Wunsch, Kinder früh mit Kunst vertraut zu machen, sie dafür zu begeistern und ihre Kreativität zu fördern. Es geht um eine im besten Fall für Kinder und Erwachsene ästhetisch ansprechende Wissensvermittlung – von Kunstgeschichte und Handwerkszeug. Und dazu gehört auch, zu zeigen, dass Kunst und Künstler eben nicht langweilig sind. «Nutze deine Birne!» setzt dazu auf eine kollegiale Sprache, freche Zeichnungen und Kunstwerke, die mit Vorurteilen brechen: durchtrennte, konservierte Kühe, ein Hummer als Telefonhörer, Moorwanderungen, die Farbe «Internationales Klein-Blau». Marion Deuchars verleiht ihren Erklärtexten eine bewusst persönliche Note, indem sie beschreibt, wie sie sich den Arbeiten der Künstler genähert, diese nachgemalt hat.

Auch Antony Penrose wählt in «Als Miró die Tiere neu erfand» einen persönlichen Zugang. Es sind seine Kindheitserinnerungen an Joan Miró, in die er Faktenwissen über den Maler einwebt. Immer wieder fordert der Text die Lesenden auf, nach bestimmten Dingen in den Bildern zu suchen und sich eine Meinung über Miró zu bilden.

Art Play

Wem es mehr ums Selbermachen als ums Kennenlernen geht, der findet auf dem Buchmarkt eine breite Auswahl an Mitmachbüchern, die sich mal mehr, mal weniger explizit den bildenden Künsten nähern. Marion Deuchars’ «Art Play» beispielsweise bietet eine breite, anschauliche Auswahl an handwerklichen Kniffen, Zeichenideen und Kreativaufforderungen.

Auch Annika Oyrabø «Alles natürlich selbst gebastelt – Malen und Zeichnen» ist mit seinen Schritt-für-Schritt-Anleitungen ein gelungenes Handbuch für heranwachsende Kreativtäter.

Und dann sind da natürlich noch die vielen Kritzel- und Malbücher, die zum Aus-, Weiter- und Selbermalen auffordern und die keinesfalls unerwähnt bleiben dürfen. In «Hirameki – Miau Wau Wau», dem neusten Streich von Peng und Hu beispielsweise, fordern Farbkleckse die Kreativität heraus – aus ihnen sollen Figuren, vorzugsweise Hunde und Katzen, entstehen. Mehr als einen dunklen Stift, etwas Fantasie und den Mut, in ein Buch zu malen, braucht es dazu nicht.

(Berner Zeitung)