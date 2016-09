Und noch immer lockt die BB

Gott erschuf die Frau vor 60 Jahren in Form einer Dunkelblondine – und niemand schaut hin. Als Brigitte Bardot auf der Leinwand erschien, interessierte das erst mal nur wenige Freaks in Frankreich. «Et Dieu ... créa la femme», oder auf Deutsch «... und immer lockt das Weib», begründete zwar den Mythos «BB», hatte aber einen harzigen Start.

Ein deutscher Schauspieler, Curd Jürgens, quasi Unbekannte wie Christian Marquand und Jean-Louis Trintignant, und eine 22-Jährige, die bis anhin nicht un­bedingt geglänzt hatte als Schauspielerin? Das war einfach zu ­wenig, um Scharen in die Kinos zu locken.

Das passierte erst in den USA, im Jahr darauf. Denn die Amerikaner wollten diese Brigitte Bardot sehr wohl sehen, wollten schauen, wie sie sich lasziv-erotisch durch diesen nicht sehr tiefgründigen Film räkelt. Und plötzlich war auch Europa begeistert.

Der Stil Bardot

Brigitte Bardot, mittlerweile militante Tierschützerin mit klaren Front-National-Sympathien, hat an diesem Bildband mitgewirkt (als Autor fungiert der Journalist Henry-Jean Servat). Vielmehr: Sie hat ganze Arbeit geleistet. Hat ihre privaten Fotoarchive geplündert, ein langes Interview gegeben (wovon Madame normalerweise tunlichst absieht) und das Vorwort geschrieben, unter anderem handschriftlich.

«Le ‹style Bardot› c’est mon style», sagt sie dort, «das heisst, eigentlich ist da gar kein Stil – ich zog mich so an, wie ich mich frisierte, nämlich nach meiner Fasson und so, wie ich mich gerade fühlte.» Auch in ihren Filmen, dem eingangs erwähnten «Und immer lockt das Weib» etwa, trägt sie eigene Kleidung.

Später, man erinnert sich, entstand die so­genannte Sauerkrautfrisur, ein Missgeschick, wie die BB es im Interview erklärt: «Mein Knoten war danebengegangen, die ganzen herumhängenden Strähnen nervten mich, und so hatte ich die Idee, sie in Wellen zu legen und um mein Gesicht herum zu drapieren.»

Merci, Brigitte

Nun kann man ein 256-seitiges, bildstarkes Werk, in dem es hauptsächlich darum geht, wie, wo, mit wem ein 1934 geborenes Mannequin, eine Tänzerin, Schauspielerin und Sängerin sich bewegt und was sie dazu trägt, als oberflächlichen Müll abtun, den die Welt nicht braucht.

Man kann aber auch einer der letzten lebenden grossen Divas ein herzliches Merci zuhauchen. Dafür, dass sie sich selbst beweihräuchert und damit der Welt, nun, historisches Bildmaterial hinterlässt, das man immer und immer wieder anschauen kann. Denn Gott schafft heutzutage keine Frauen mehr. Jedenfalls keine wie Brigitte ­Bardot.

Bildband: Henry-Jean Servat: Brigitte Bardot. Filmidol, Mode-Ikone, Sexsymbol. 256 Seiten, 189 Abbildungen, Schirmer/Mosel, ca. 46 Franken (Berner Zeitung)