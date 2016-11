Schokolade in Schokolade

Jährlich elf Kilo Schokolade pro Kopf vertilgt man hierzulande. Warum auch nicht, werden der süssen Nascherei doch ­allerhand positive Effekte wie die Ausschüttung von Glückshormonen zugesprochen. Manch einer kann sich nach dem Öffnen einer Packung Schokolade nur schwer ­beherrschen, nicht gleich alles auf einmal aufzuessen. Wie praktisch und schön wäre es da, wenn auch gleich noch die Schachtel aus Schokolade wäre!

Mit «Was wäre, wenn» halten wir uns nicht lange auf und setzen den Gedanken kurzerhand in die Tat um. Fachkundige Unterstützung dabei liefert Confiseurin ­Sarah Küffer aus Täuffelen. Sie habe Schokolade schon immer geliebt und habe deshalb auch nichts anderes als Bäckerin oder Confiseurin werden wollen, erzählt die 27-Jährige.

Vom kleinen Teddybären über kunterbunte High Heels bis hin zum Marylin-Monroe-Porträt, bei Sarah Küffer sind der Kunst aus Schokolade keine Grenzen gesetzt. In «Sarah’s Schoggi-Chuchi» besuchen wir einen Workshop zur Herstellung einer Pralinéschachtel aus Schokolade. Diese besteht hauptsächlich aus Milchkuvertüre. Wer selbst gerne eine essbare Pralinéschachtel hätte oder eine solche verschenken möchte, erfährt hier, wie es geht.

Temperieren

Die Arbeit an der Schokoladenschachtel beginnt mit der Herstellung der Einzelteile aus Kuvertüre. «Das A und O beim Arbeiten mit Kuvertüre ist das richtige Temperieren», meint Küffer. Denn schliesslich soll diese für unsere Schachtel nach dem Erkalten wieder eine makellose Oberfläche bekommen.

«Es gibt verschiedene Methoden, Kuvertüre zu temperieren», erklärt die Confiseurin. Im Kurs zeigt sie uns das sogenannte Impfen: «Unter die 45 Grad warme Kuvertüre, die ich über dem Wasserbad langsam aufgelöst habe, mische ich weitere, fein gehackte Kuvertüre, bis das Ganze bei 28 Grad dick zu werden beginnt. Anschliessend erwärme ich alles wieder auf 30 bis 33 Grad.

Nun tauche ich eine Messerspitze oder einen Spachtel in die Kuvertüre. Wurde diese richtig temperiert, beginnt sie nach wenigen Minuten an der dünnsten Stelle fest zu werden.

Die flüssige Schokolade schütte ich in ein mit Backpapier ausgelegtes Blech – bitte nicht zu dick, da für die Schachtel dünne Schokoladenstücke ideal sind. Den Schokoladenboden bei Zimmertemperatur so lange abkühlen lassen, bis man ihn schneiden kann.»

Für die einzelnen Teile der Schachtel schneiden wir mit dem Messer sechs Stücke aus dem Schokoladenboden. Ein grösseres Quadrat für den Boden (9 × 9 cm), ein Rechteck für den Deckel (6 × 8 cm) und je zwei lange (7,5 × 3 cm) und zwei kurze (5 × 3 cm) Seitenteile.

Zusammensetzen

Nun folgt das Zusammensetzen der Schachtel. Hierzu braucht man wieder flüssige Kuvertüre, die quasi auch als Leim fungiert. Also, Herd an und ab ins Was­serbad. Damit die Kuvertüre schön flüssig bleibt, sie am besten stets auf einer Temperatur von 32 Grad halten. «Ich tauche einen Pinsel in die Kuvertüre und bestreiche oder betupfe die Scho­koteile damit auf einer Seite – je nach gewünschter Struktur – dies wird die Aussenseite der Schachtel», erklärt Sarah Küffer. Die mit Kuvertüre bestrichenen Teile werden auf dem quadratischen Boden zur Schachtel zusammengefügt.

Als Nächstes basteln wir uns aus Backpapier eine Spritztüte. Dafür aus dem Backpapier ein gleichmässiges Dreieck zurechtschneiden und an der langen Seite zu einem Trichter aufrollen. Wichtig dabei ist, dass die Spitze der Spritztüte vollständig geschlossen ist. Den oben überstehenden Rand nach innen falten, um die Form zu fixieren.

Nun die Kuvertüre einfüllen und den Rand mehrfach nach unten falten, um die Tüte zu verschliessen. Zum Schluss mit einer Schere die Spitze der Tüte abschneiden. Mit der gebastelten Spritztüte werden nun die Fugen der Schachtel innen aufgefüllt, damit das Ganze auch hält.

Dekorieren

Weiter geht es mit dem kreativsten Teil, dem Verzieren. «Dieser Teil gefällt mir in den Kursen jeweils am besten», sagt Sarah Küffer. Bunte Zuckerperlen, Schriftzüge oder Verzierungen aus Kuvertüre mit der Spritztüte, Blumen und Schmetterlinge aus Fondant, die Auswahl ist gross. Aus der weichen Zuckermasse Fondant lassen sich zum Beispiel Rosen formen – das macht Spass und lässt schöne Erinnerungen an frühere Basteleien mit Knetmasse aufkommen.

Die Masse gibt es bereits eingefärbt oder in Weiss zu kaufen – so kann man sie mit Lebensmittelfarbe selber einfärben. Für eine Rose bestäubt die Confiseurin ein Stück Fondant mit Maizena, damit nichts am Tisch kleben bleibt, rollt es dünn aus, dann stanzt sie sieben kleine Kreise aus. Sie taucht die Fingerspitze kurz in Wasser und feuchtet damit eine Hälfte des Kreises an.

Nun legt sie einen Kreis nach dem anderen aufeinander und rollt diese ein. Mit den Fingern zupft sie die einzelnen Blütenblätter vorsichtig in eine natürliche Form. Sie schneidet mit dem Messer den unteren Teil für einen sicheren Stand der Blüte ab.

Jede Verzierung wird mit der Kuvertüre aus dem Spritzbeutel fixiert. Zum Schluss die Schachtel mit Pralinés oder anderen Süssigkeiten füllen. Noch ein Klecks Kuvertüre auf die Unterseite des Deckels und diesen dann etwas schräg draufgesetzt — fertig ist die Naschkiste (grosses Bild).

Sarah Küffer(27) aus Täuffelen ­betreibt «Sarah’s Schoggi-Chuchi» und im Sommer «Sarah’s Rockabilly Gartencafé». Kurse zur Herstellung einer Pralinéschachtel aus Schoggi am 19., 20. und 21. Dezember 2016, jeweils um 19 Uhr in Täuffelen. (Berner Zeitung)