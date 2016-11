Nachts, wenn die grüne Fee kommt

Die Prämisse klingt eigentlich ganz unspektakulär: «Wolf and Sheep» erzählt vom Alltag einer ländlichen Gemeinschaft in Afghanistan. Die hüglige Landschaft ist eher karg, es werden handwerkliche Arbeiten verrichtet, die Kinder verbringen ihre Tage mit den Schafen auf der Weide und spielen mit Steinschleudern. Erst im Lauf der Zeit entspinnt sich eine Handlung: Ein Mädchen und ein Junge kommen sich zögerlich näher.

Direkt und komisch

Das alles wirkt auf den ersten Blick friedlich und idyllisch; von den politischen Unruhen in Afghanistan scheint niemand etwas mitzubekommen. Stattdessen machen nach einem Todesfall im Dorf diverse Gerüchte über die Mitmenschen die Runde: Der alltägliche Klatsch hat unter den Einwohnern einen hohen Stellenwert, und es braucht wenig, bis jemand angeschwärzt, gehänselt oder gar ausgestossen wird.

Der Tonfall in «Wolf and Sheep» ist oft direkt und derb. Die mit reichlich Fluchwörtern angereicherten Dialoge entbehren nicht einer gewissen Komik, und der Humor ist bisweilen ziemlich schwarz. Das ist gewollt, wie die 26-jährige Regisseurin Sharbanoo Sadat im Gespräch betont: «Ich habe diesen Film vor allem für ein afghanisches Publikum gedreht, und dieses erkennt sich auch lachend darin wieder. Schade, dass ich den Film in Afghanistan nicht offiziell zeigen darf.»

Auf schwarzer Liste

Die Gründe hierfür sind vielfältig – nur schon die Dreharbeiten konnten nicht in Sadats Heimatregion durchgeführt werden, sondern fanden letztlich in Tadschikistan statt. Sadats Name wird in Afghanistan auf einer schwarzen Liste geführt, was sie im September auf Facebook mit ausgesprochen harten Worten kommentierte: Die Zustände in der afghanischen Filmkommission seien korrupt und mafiös.

Dabei ist «Wolf and Sheep» gar kein militanter Film, sondern ein verträumtes, leicht nostalgisches Werk: Sadat kennt die beschriebene Gesellschaft aus erster Hand, weil sie Anfang des Jahrtausends mehrere Jahre dort verbracht hat: «Ich kam als fremdes Mädchen hinzu und fühlte mich immer etwas anders. Ich möchte auch nie mehr dort leben, aber es lag mir am Herzen, diese Geschichte zu erzählen.»

Eine nebenbei märchenhaft umrundete Geschichte: Nachts machen ein zweibeiniger Wolf und eine grüne Fee das Dorf unsicher. «Die Leute dort glauben ­diese Geschichten wirklich», sagt Sadat. «Daher sind das für mich die realistischsten Szenen des Films.»