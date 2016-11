Mehr ist mehr – Zickzack der Gefühle

Einst schätzten wir Frauen es, wenn uns Jil Sander mit ihrer nordisch-sachlichen Mode genau sagte, was wir zu tragen hatten. Auch Giorgio Armani, Weltmeister im Weglassen, präsentierte uns in den 80er- und 90er-Jahren exakt den Stil, der uns zeitlos-schlicht kleidete. Es war so einfach: Wir brauchten nicht zu grübeln, was wir aus dem Schrank zu ziehen hatten. Stets waren wir von Kopf bis Fuss perfekt gekleidet, und zwar bei jeder Gelegenheit.

Das sind Tempi passati. Mit Jean Paul Gaultier, Dolce & Gabbana und später mit John Galliano fing der Wechsel an. Mit Prada, Gucci, Saint Laurent, Balenciaga und Givenchy ging er weiter. Mode wurde Dekoration. Eine neue Designergeneration fing an, Geschichten und Märchen zu er­zählen und spektakuläre Shows zu bieten, die uns trendmässig festgefahrene Frauen zuerst schockierten, verblüfften, aber schliesslich doch weckten. Auch oft ratlos machten.

Wie sollen wir die Mode verstehen? Wie sollen wir uns von den Trendzitaten lösen, die uns bisher äusserlichen Halt verliehen haben? Plötzlich ist alles erlaubt. Plötzlich müssen wir uns kreativ am Modegeschehen beteiligen und uns anstrengen, unsere Identität zu finden.

Supermarkt der Stile

Diesen Winter nun hat dieser neue Freigeist seinen Höhepunkt erreicht. Fast erinnern uns die Modelle auf den internationalen Laufstegen an einen «Supermarkt der Stile». Man darf sich frei und grosszügig beim Angebot der verschiedenen Stilrichtungen bedienen, ohne Rücksicht auf Trendregeln. Und schon gar nicht mit Rücksicht auf Schönheit oder Geschmack. Je freier wir unsere Bekleidung zusammenstellen, desto mehr liegen wir im Trend.

Eben doch ein Trend! Denn ganz ohne funktioniert die Mode nicht. Dieser neue Nichttrend heisst: mischen. Je mehr, desto besser: Florales zu Animalprints, Rüschen zu Rock, Gold zu Grunge, Glamour zu Vintage, Logo-Manie zu Rocker-Chic, Military zu Mieder, Business zu Zirkusspektakel, Brokat zu Leder, Pelz zu Plüsch. Die Frauen dürfen ganz unterschiedliche Gefühlsmomente durchleben, wie Prada-Designerin Miuccia Prada ihre Kollektion interpretiert: Mal spüren wir Glück, dann wieder Schmerz, Langeweile oder Aggression – alles widerspiegelt sich im neuen Mischmasch-Rausch.

Impuls von Instagram

Paradepferd dieser opulenten Mixkultur ist der neue Gucci-Designer Alessandro Michele. Er trifft mit seiner Lust auf Romantik, vermischt mit den luxuriösen Einflüssen der 80er-Jahre (Denver-Clan!) ins Schwarze. Auch der neue Balenciaga-Designer Demna Gvasalia schreibt Freiheit gross; indem er den Frauen lose Stoffbahnen mit unterschiedlichen Musterungen um den Körper wirft, entledigt er uns von den Fesseln des perfekten Stils.

Den Impuls zu diesem Loslassen von Normen sieht Hans Schreiber, Kreativdirektor bei Forster Rohner in St. Gallen, in der Flut von Bildern, die wir täglich über Instagram konsumieren und die wir zu verarbeiten haben. Die Kommunikation werde immer rascher. «Wir nehmen alle diese Bilder wie Collagen auf, versuchen die Eindrücke nebeneinander zu akzeptieren – ethnische, barocke, technische.

Diese Eindrücke interpretiert jeder Modeschöpfer auf seine Art, lässt daraus seinen persönlichen Stil entstehen.» Wie Trophäenstücke kämen diese Bilder auf den Laufsteg, frei von Geschmackskriterien. «Sie wollen uns helfen, aus gesellschaftlichen Strukturen und modischen Diktaten auszubrechen», sagt Hans Schreiber. Es habe diese Strömung schon in den 70er-Jahren gegeben. Doch jetzt sei sie viel freier, stärker, unkontrollierter.

Wie schön! Nun gibt es doch noch einen Trend für den Winter: den modischen Freigeist. Wir dürfen uns rücksichtslos dekorieren, verkleiden, ein wenig verrückt spielen. (Berner Zeitung)