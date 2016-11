Kuckuck der Nacht

Die schlechteste Sängerin der Welt. Klingt irgendwie lustig, so ein «Ehrentitel». Die 1868 in Pennsylvania geborene Florence Foster Jenkins erntete ihn, indem sie sich als Sopranistin mit dürrer Stimme an klassische Stücke wagte, aber nie den Ton traf.Das «Time Magazine» verglich ihre Interpretation der Arie der Königin der Nacht in den 1940er-Jahren mit den Rufen eines «betrunkenen Kuckucks». Auch das Publikum in der ausverkauften New Yorker Carnegie Hall amüsierte sich im Oktober 1944 köstlich über das schwachbrüstige Gekreische der Möchtegerndiva.

Halbprivater Rahmen

Das darf man sich ungefähr so «lustig» vorstellen wie die erste Runde einer Castingshow, in der untalentierte und unbedarfte Kandidaten vorgeführt werden. Für Florence Foster Jenkins jedenfalls nahm der «Spass» kein gutes Ende.

Jahrelang war sie nur im kleinen, halbprivaten Rahmen auf­getreten und hatte ebenso höflichen wie falschen Beifall eingeheimst. Foster Jenkins, die einst als Wunderkind am Klavier galt und mit acht Jahren US-Präsident Rutherford B. Hayes vorgespielt hatte, hielt die geheuchelte Begeisterung wohl nur allzu gerne für echt. Nach dem Gelächter während ihres Auftritts in der Carnegie Hall und den anschliessenden vernichtenden Kritiken musste eine Welt für sie zusammengebrochen sein. Nur wenige Wochen später starb sie an den Folgen eines Herzinfarktes.

Erntet Gelächter: Joyce DiDonato als Florence Foster Jenkins im Film «Die Florence Foster Jenkins Story». Quelle: Youtube.com/kinofilme

Gleich zwei sehr unterschied­liche Filme nehmen sich derzeit dieser aussergewöhnlichen Lebensgeschichte an. Stephen ­Frears inszeniert sie in der bri­tischen Produktion «Florence Foster Jenkins» als opulentes Gefühlskino, mit Meryl Streep in der Titelrolle und Hugh Grant als ihr Wegbegleiter und Manager St. Clair Bayfield. Der deutsche Dokumentarfilmer Ralf Pleger nähert sich der exzentrischen Sängerin, die ihre Karriere mit dem reichen Erbe ihres Vaters finanzierte, aus den wechselnden Blickwinkeln mehrerer Experten, die in ihrem Urteil uneins sind. War Foster Jenkins eine naive Narzisstin, ein Opernclown, eine «Camp»-Künstlerin im Sinne Susan Sontags oder gar eine frühe Feministin?

Derlei Überlegungen reiht «Die Florence Foster Jenkins Story» nicht trocken aneinander, sondern verwebt sie mit ironisch inszenierten Spielszenen, in denen die gefeierte US-Mezzosopranistin Joyce DiDonato so schön singt, wie Foster Jenkins wohl gerne gesungen hätte und sich vielleicht selbst auch hörte. Auf ebenso komische wie nachdenkliche Weise konfrontiert Pleger diese trügerische Selbstwahrnehmung mit der Fremdwahrnehmung des Publikums, bei dem nur schrille, schiefe Töne ankommen.

Tiefe Erhabenheit

Sowohl DiDonato als auch Streep mussten sich anstrengen, um derart falsch zu singen. Streep bekommt das besser hin. Gemeinsam ist beiden Filmen, dass sie nicht über ihre Protagonistin lachen, sondern mit ihr. Von zwei sehenswerten Filmen erweist sich «Die Florence Foster Jenkins Story» als der künstlerisch klügere, der profundere. Stephen Frears’ humorvolles Melodrama nimmt sich dagegen einige Freiheiten, um die Fakten ins Genrekorsett zu zwingen.

Die tiefe Erhabenheit der Hingabe jedoch, die sich hinter den scheinbar peinlichen Auftritten Foster Jenkins’ verbirgt, bringt Frears’ sentimentaler Erzählton besser zum Tragen. Florence Foster Jenkins selbst formulierte das einst so: «Die Leute mögen sagen, ich könne nicht singen, aber niemand kann mehr sagen, ich hätte nicht gesungen.»

