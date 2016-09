Im Bett mit Marie Antoinette

Die Opera buffa «Don Pasquale» von Belcanto-Meister Gaetano Donizetti, 1843 in Paris urauf­geführt, ist mit ihrer konfusen Geschichte wie ein Vexierbild. Betrug und Scherz werden mit den Stilmitteln der Commedia dell’Arte thematisiert und mit einer melodienreichen Partitur bereichert. Hier ist nichts, wie es scheint. Pierre-Emmanuel Rousseau, der für Regie, Ausstattung und Kostüme verantwortlich zeichnet, macht mit einem schimmernden Karomuster im Dekor eine geschickte Parallele zum Trugbild «Magic Eye».

Dem betagten Kaufmann Don Pasquale (Leonardo Galeazzi), der eine junge Schönheit heiraten will, wird ein Kuckuckskind ins edle Nest gelegt. Mithilfe von Dottor Malatesta (Francesco Salvadori) macht ihm die kecke ­Norina (Anne-Florence Marbot) nach einer Scheinheirat als zickige Shoppingqueen die Hölle heiss. Das Luxusgirl ist jedoch die Verlobte von Pasquales Neffen Ernesto (Antonio Figueroa).

Pretty in Pink

Ingredienzien für eine veritable Posse? Mais non. Wie schon Donizetti, der das Libretto mitgestaltete, gibt auch Rousseau seinen Figuren Kante durch Authentizität. Dieser Don betört mit ausdrucksstarkem Gesang und hoher Schauspielkunst. Die Anlehnungen an Molière sind auch erkennbar in der satten Schminke, der Allonge- und der Rokokoperücke, in den Jabots und den Volants. Norinas Pretty in Pink im sexy Reifrock, ergänzt mit Edelpunk einer Vivienne Westwood, erinnert an Sofia Coppolas Film «Marie Antoinette» (2006).

Rousseau erliegt jedoch nicht der Verlockung, diesen «verbürgerlichten» Buffo-Stoff im Kitsch zu ertränken. Der Regisseur stellt dem triebhaften Treiben zwischen Salon, Boudoir und Rosengarten pointierten Witz und eine präzise Personenführung entgegen. Versetzt in die Zeit des venezianischen Karnevals, macht es Sinn, dass der geschmähte Ernesto als Pierrot Lunaire in Erscheinung tritt, der Notar (Mkhanyiseli Mlombi) in der erweiterten Rolle eines Dieners im Harlekinkostüm für Lacher sorgt und der Chor im Brokat klotzt.

Bernerin ist Traumbesetzung

Die prächtige Ausstattung erhält, was ihr gebührt: Ein erstklassiges Sängerensemble, bei dem keiner der Protagonisten stimmlich abfällt, und einen Klangkörper, der diesen feingliedrigen Belcanto-Trip an jeder Stelle auskostet und temporeich pariert. Galeazzis Bariton ist satt und wendig, Salvadoris Bariton kräftig und sicher, Figueroa betört mit einem luziden Tenor, der jede Phrase beherrscht.

Die Berner Sopranistin Anne-Florence Marbot gibt ihr «Quel guardo il cavaliere» klar wie koloraturreich und erweist sich in der Partie als Traumbesetzung. Dirigent Franco Trinca führt das Sinfonieorchester Biel-Solothurn mit Bravour – im Forte mit satten Streichern und im Piano mit austarierten Trompetensoli. Die Premiere war entsprechend umjubelt.

«Don Pasquale»: Theater Biel-Solothurn. Bis 31.?12. (Berner Zeitung)