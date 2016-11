Wenn Maximina Jokonya lacht, sprühen ihre Augen hinter der feinen Metallbrille vor Energie. Kaum vorstellbar, dass die 25-jährige Powerfrau als kleines Kind sterbenskrank und mit 13 Jahren so schwach war, dass sie nicht einmal mehr gehen konnte. Die junge Frau aus Zimbabwe ist seit ihrer Geburt HIV-positiv. Noch bevor sie in die Pubertät kam, starb ihr Vater an der Immunschwächekrankheit Aids, ihre Mutter fünf Jahre nach ihm.

Ihre fünf älteren Brüder und Schwestern waren da schon ins Leben hinaus gestartet, alle gesund. Maximina hingegen sind von ihrer Kindheit vor allem Erinnerungen an Schmerzen und Verzweiflung geblieben. «Ich lebte ein Leben ohne Zukunft», sagt sie heute. Schule, Erwachsen werden, einen Beruf erlernen, gar eine Familie gründen – alles unerreichbar weit weg.

Wende zum Guten

Bis ein Arzt sie an die Newlands Clinic in Harare, der Hauptstadt Zimbabwes, schickte: eine Klinik, die 2003 vom Schweizer Infektiologen Ruedi Lüthy gegründet wurde, nachdem er auf einer Reise erschüttert das Schicksal der unzähligen Aidskranken in diesem Land gesehen hatte. Inzwischen werden an der Klinik 6000 HIV-positive Menschen, Männer, Frauen und Kinder ambulant behandelt. «Die Ärzte und Pflegerinnen geben uns Hoffnung auf Leben», sagt Jokonya in ihrem weichen Englisch. Das heisst: Sie machen die Untersuchungen und verabreichen die nötigen Medikamente zur Therapie.

Und sie erklären vor allem, wie wichtig es ist, die Medikamente jeden Tag regelmässig einzunehmen: Wenn dies nicht strikt eingehalten wird, können die überlebenden Viren gegen das Medikament resistent werden, und dann genügt eine einfache Therapie nicht mehr. «Momentan können wir in der Newlands Clinic vier von fünf Betroffenen mit der Standardtherapie erfolgreich behandeln», sagt Stefan Zimmerli, Infektiologe am Inselspital Bern und zukünftiger medizinischer Direktor der Newlands Clinic (siehe Kasten).

Gegen resistente Viren werden Zweit- und Drittlinientherapien nötig, ein Medikamentenmix mit vielen Tabletten, der deutlich schwieriger einzunehmen ist und auch ungleich teurer ist. «In Zimbabwe stehen nicht alle HIV-Medikamente zur Verfügung, die wir in der Schweiz haben», erklärt Zimmerli. Und das wiederum könnte schlimme Folgen haben: «Wenn die Standardtherapie bei zu vielen Patienten versagt, wird die flächendeckende Behandlung der HIV-Patienten in Entwicklungsländern sehr schwierig und kostspielig oder gar unmöglich.»

Ihre tägliche Tablette schluckt Maximina Jokonya deshalb immer pünktlich um 21 Uhr, und sie lässt ihre Virenlast – die Anzahl Viren pro Milliliter Blut – regelmässig kontrollieren. Vielerorts in Afrika fehlen jedoch die nötigen Einrichtungen, und nicht alle Patienten verstehen den Sinn von Therapien und Kontrollen. Diese Messungen sind aber entscheidend: Sie zeigen, ob die Therapie wirkt, oder ob sie angepasst werden muss. Und nur wer keine aktiven Viren im Blut hat, kann diese auch nicht mehr weitergeben.

Ein grosses Schreckgespenst

Vielleicht ist Maximina Jokonya deshalb eine so vorbildliche Patientin, weil sie der Klinik noch mehr verdankt als kostbare Gesundheit: «Ich wurde erstmals wieder wie ein Mensch behandelt», sagt sie. «Aids ist bei uns vor allem bei Jugendlichen ein grosses Schreckgespenst, und weil alle eine enorme Angst vor der Krankheit haben, werden die Betroffenen oft gemieden», erzählt Jokonya. In der Klinik wurde sie erstmals nach Jahren wieder in den Arm genommen und erhielt sie Hoffnung auf ein Leben.

Diese Hoffnung will sie weitergeben. Sie hat sich zur Beraterin ausbilden lassen und arbeitet heute bei einer Partnerorganisation der Newlands Clinic namens Africaid Zvandiri, die HIV-positive Kinder und Jugendliche in der Gemeinde unterstützt. «Ich möchte anderen Jugendlichen Mut machen und ihnen sagen, dass sie es auch schaffen können.»

Vor allem Mädchen und junge Frauen zwischen 15 und 24 Jahren brauchen ihren Zuspruch: In dieser Altersgruppe passiert ein Viertel der Neuinfektionen des südlichen Afrika. Jugendlichen, die eine HIV-Diagnose erhalten, bricht das ganze Leben weg, viele werden verachtet, gar verstossen. Maximina Jokonya versucht, diese Mädchen zu informieren und zu stärken und damit letztlich die Infektionsrate zu reduzieren.

Traum von eigenen Kindern

Dass das geht, kann sie aus ei­gener Erfahrung erzählen. Ihr Freund ist HIV-negativ. Anfangs kostete es sie grossen Mut, ihm zu gestehen, dass sie positiv ist. Sie haben dann viel zusammen geredet, und er hat sich ebenfalls bei der Klinik beraten und über die Therapie aufklären lassen. Funktioniert diese bei Maximina Jokonya auch weiterhin so gut und bleibt ihre Virenlast bei null, können die beiden ihren Plan unbesorgt umsetzen: «Wir möchten bald eine Familie gründen», sagt die junge Frau mit einem breiten Lächeln. Ihre Kinder können dann gesund und HIV-negativ zur Welt kommen. Davon hätte sie bis ins Teenageralter nicht zu träumen gewagt. (Berner Zeitung)