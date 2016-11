Handeln statt reden

Im entlegensten Winkel Nepals, auf 4000 Metern Höhe, befindet sich das Dorf Sam Dzong. Hier hat sich das Leben für die 85 Einwohner stark verändert. Die einst ergiebigen Quellen trocknen mehr und mehr aus. Da im Winter in den Bergen kein Schnee mehr fällt, fehlt im Frühjahr das Schmelzwasser. Die Bauern können ihre Felder nicht mehr bewässern und ihre Familien nicht mehr ernähren. Das Dorf muss umgesiedelt werden.

Die neue, fünfteilige «DOK»-Serie auf SRF1 «Die Weltverbesserer» begleitet Schweizerinnen und Schweizer ins Ausland, wo sie aus privater Initiative heraus humanitäre Arbeit leisten. Einer von ihnen ist der Winterthurer Fotograf Manuel Bauer. Seit 1989 fo­tografiert er für internationale Medien in Indien, der tibetischen Diaspora und in Tibet. Zudem ist der 50-Jährige der Hoffotograf des Dalai Lama und unterstützt seit Jahren Exiltibeter in Indien und Nepal.

Starkes Engagement

Als Manuel Bauer 2008 die Gegend im Himalaja besucht, hat sich sein Engagement für Tibet wohl schon bis hierhin verbreitet. Denn plötzlich stehen drei Männer aus dem Dorf Sam Dzong vor seiner Tür. Sie hörten, dass in Mustang ein Mann zu Gast sei, der den Dalai Lama im Unterhemd gesehen habe. Für die Buddhisten tibetischer Abstammung ein untrügliches Zeichen dafür, dass er der Richtige ist, ihnen zu helfen.

In der ersten Folge reist Manuel Bauer nun bereits zum achten Mal nach Sam Dzong, um die ­Bewohner bei der Umsiedlung tatkräftig zu unterstützen. Er ist überzeugt davon, dass die Klimaerwärmung schuld an der Not in Sam Dzong ist. Das Dorf trage die Folgen dieser Entwicklung, ohne selbst etwas zum globalen CO 2 beizutragen. Mit Vorträgen und Publikationen in der Schweiz sammelte er Spendengelder.

Neben Manuel Bauer begleitet das «DOK»-Team auch die Oberärztin Melanie Holzgang aus Uster. Nach nur drei Tagen Einführung übernimmt die 33-Jährige die Leitung der Unfallchirurgie der äthiopischen Stadt Jimma. Eine Operation kostet hier umgerechnet etwa 30 Schweizer Franken, ein durchschnittliches Monatseinkommen in Äthiopien. Meist müssen dafür mehrere Familien zusammenlegen. Das Spital ist ständig überbelegt, denn es ist die einzige Unfallchirurgie für 10 Millionen Menschen.

Die dritte Porträtierte ist Vanja Crnojevic. Als Kind flüchtete sie vor dem Bosnienkrieg in die Schweiz. Jetzt hilft sie Flüchtlingen aus Syrien, dem Irak und Afghanistan. Gemeinsam mit Freiwilligen des Vereins Borderfree Association errichtete die 36-Jährige im serbischen Prešovo, an der Grenze zu Mazedonien, ein Zelt und drei Container.

Lohnender Einsatz

Dass einer oder eine allein nicht allen helfen kann, ist klar. Auch die Protagonisten der SRF-«DOK»-Serie sind sich dessen bewusst und zeigen den Preis ihres Engagements auf. In Sam Dzong stösst Manuel Bauer immer wieder auf neue Hindernisse bei der Umsiedlung des Dorfes und steht unter dem sehr hohen Erwartungsdruck der Bewohner. In Jimma muss Melanie Holzgang entscheiden, wem medizinische Hilfe gewährt wird und wem nicht. Die Oberärztin spielt quasi Schicksal. In Serbien wird Vanja Crnojevic mit vielen Schicksalen konfrontiert, darunter auch jenem einer syrischen Familie mit drei schwer behinderten Kindern.

Trotz aller Widrigkeiten sind sich aber alle drei einig. Der Einsatz lohnt sich. Noch nie habe sie so viel Liebe und Dankbarkeit ­bekommen, sagt Vanja Crnojevic. Mit ihrem freiwilligen Einsatz könne sie etwas zurückgeben für das Glück, in einem Land wie der Schweiz geboren zu sein, meint Melanie Holzgang. Und für Manuel Bauer ist die Antwort auf die grosse Frage nach dem Sinn des Lebens ganz einfach: «Gutes tun.»

«DOK»-Serie: «Die Weltverbesserer», ab heute jeweils freitags um 21 Uhr auf SRF1. (Berner Zeitung)