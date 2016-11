Wille zur Reduktion

Geisers Handschrift ist in Bern unschwer wiedererkennbar: klare Linien, Glas und Metall. Seine Gebäude wirken fein und nie klobig. Von Anfang an war das industrielle Bauen die Basis von Geisers Architektur. «Das industrielle Bauen betrifft in erster Linie den Umgang mit den Materialien – vorwiegend Stahl, Glas und Beton –, nicht aber eine Uniformität der architektonischen Sprache», schreibt Autor Konrad Tobler. So sei die Materialität für jeden Bau neu bestimmt worden und habe sich im Laufe der Jahre auch dem Fortschritt angepasst. Zur Perfektion gebracht hat Frank Geiser das in seinem letzten Projekt, dem Wohn- und Bürohaus im Spiegel (2004/2007). Es lässt im Gegensatz zu früheren Bauten die Bewohner bei sommerlichem Sonnenschein nicht unnötig schwitzen.

Baumphilosophie

Bäume spielen eine wichtige Rolle in der Architektur von Frank Geiser. Das wirkt auf den ersten Blick unlogisch, da er streng geometrisch und reduziert arbeitet. Allerdings hat Geiser einen besonderen Umgang mit Bäumen. So bestimmt eine Linde die Achse, auf die das Langenthaler Verwaltungszentrum (1990–1992) ausgerichtet ist. Die umliegenden Baumbestände wurden erhalten und sogar ergänzt durch von der Ab­holzung bedrohte Bäume, die aus der Umgebung versetzt wurden. Bei seinem letzten Bau – dem Wohn- und Bürogebäude im Spiegel, in dem er bis heute wohnt – bietet eine Baumreihe an der Strasse Sichtschutz. Die Bäume binden aber zugleich die Umgebung ein, indem sie sich in der Glashülle spiegeln. Genau jenes Element wendete er auch bei seinem allerersten verwirklichten Bau, dem Sitz einer Handelsfirma an der Thunstrasse in Bern (1962/1963), an.

Der Querschläger

Frank Geiser war fast ausschliesslich im Kanton Bern tätig. Die allermeisten seiner Bauten stehen im urbanen Raum. Eine grosse Ausnahme bildet das Landhaus in Zuzwil (1967/ 1968). Es steht mitten im Grünen, ist einstöckig und quadratisch angelegt. Der Grundriss ist aus neun Quadraten gebildet. Das neunte Quadrat ist der ungedeckte, begrünte Innenhof. «Das elegante, pavillonartige Landhaus war als Prototyp für eine serienmässige Produktion von Wohnhäusern gedacht», schreibt Konrad Tobler. Es blieb aber beim Prototyp, ein ähnliches Projekt in Frutigen wurde nicht ausgeführt, da das Flachdach von der Gemeinde keine Bewilligung erhielt.

Nur ein Hochhaus

Keine andere Schweizer Stadt hat in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts derart viele Hochhäuser gebaut wie Bern. Sie ergeben aber kein einheitliches Bild. Laut Konrad Tobler verfolgte Frank Geiser jedoch übergeordnete, städtebauliche Ansätze. Schön zu sehen ist das beim ­ersten Stahl-Glas-Hochhaus in Bern: dem Verwaltungsgebäude der Radio Schweiz AG in Bern (1969–1972). Der Bau gilt laut Schweizer Architekturführer als «eines der wenigen in der Nachfolge der Mies-van-der- Rohe-Klassiker entstandenen Hochhäuser in der Schweiz». Das Hochhaus erforderte dazumal eine Volksabstimmung. Mehrere Hochhäuser schlug Geiser beim Überbauungsplan Neu-Schliern (1957) oder der Kernzone Ittigen (1972–1975) vor. Er plante laut Tobler nur dort Hochhäuser, wo es städtebaulich sinnvoll war und sie in die Topografie passten. Die ­Vorschläge wurden nie realisiert. Er war seiner Zeit voraus.

Bahnhofgeschichten

Schon Geisers Onkel, Architekt Charles Geiser, beschäftigte sich mit dem Bahnhof Bern. Sein visionäres Projekt von 1945 mit spangenartigen Reiterbauwerken wurde nie umgesetzt. Auch der Neffe widmete sich später intensiv dem Umbau des Bahnhofs Bern (1989/1990). «Der heutige Bahnhof ist städtebaulich falsch», sagte er damals. Er wollte das Aufnahmegebäude und die Perronplatte abreissen und die Zugänge über vier brückenartige Bügel zwischen Innenstadt und Grosser Schanze regeln. Er hätte auch die umliegenden Bauten integriert. Das Projekt wurde verworfen. Später baute er die Bahnhofhalle (1998/1999) um. Laut Tobler begriff er dies «pointiert als Arbeit an einem Provisorium, weil er die Konzeption des Bahnhofs grundsätzlich für falsch hält». Der ganze Bahnhof sei stückwerkhaft. Zukunftsweisender ist die RBS-Station Papiermühle (1985/1986), wo Geiser einen Bau in reiner Stahlkonstruktion verwirklichte.Texte: Marina Bolzli (Berner Zeitung)