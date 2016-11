Göttliches mit der Götterfrucht

Als ich vor über dreissig Jahren bei meiner Schulfreundin die erste Kaki sah und davon probieren durfte, fand ich diese tomaten­artig aussehende Frucht einfach nur «gschlüderig» und «wäh». Auf den Geschmack kam ich erst viele Jahre später, als ich bereits selber entscheiden konnte, was in meinem Einkaufskorb landet.

Wenn Kakis – wie jetzt wieder – Saison haben, löffle ich das süsse, geleeartige orange-rote Fruchtfleisch zum Dessert liebend gerne direkt aus der Schale. Und ich kann nachvollziehen, weshalb einst jemand, als es darum ging, sie botanisch zu benamsen, auf «Diospyros kaki» kam: «Götterfrucht».

Botanisch ist sie eine Beere

Neben den allgegenwärtigen Äpfeln, Birnen, Orangen und Bananen fristet die Kaki hierzulande noch ein eher stiefmütterliches Dasein. Dabei gehört die Frucht, die botanisch gesehen eine ­Beere ist und ihren Ursprung in den östlichen Regionen Asiens hat, zu den ältesten Kulturpflanzen. In Japan ist sie eine der beliebtesten Früchte überhaupt.

Vor allem die härtere, etwas ovalere Variante der Kaki, die Persimone, ist vielen noch völlig fremd, wie Marisa Michlig, Mediensprecherin bei der Genossenschaft Migros Luzern, weiss: «Sie verwechseln die Früchte immer noch mit der weichen Kaki.» Und denken vermutlich, sie seien unreif. Doch bei der Persimone muss man nicht darauf warten, bis sie matschig wird, sie ist auch im harten Zustand ein Genuss, weil sie weniger Tannine enthält.

Man kann sie direkt abbeissen oder wie einen Apfel in Schnitze schneiden. Wenn man hingegen versucht, die weiche Kaki in unreifem Zustand zu essen, hinterlässt sie ein unangenehm pelziges Gefühl im Mund. Es ist vor allem diese festfleischige Persimone, die sich in den Gestellen der Grossverteiler während der Herbst- und Wintermonate einen festen Platz erobert.

Sie ist auch deutlich besser zu transportieren als die herkömmliche Art mit ihrer konfitüreartigen Konsistenz. «Die Nachfrage ist in den letzten etwa zehn Jahren markant und stetig gewachsen», sagt Marisa Michlig. Es sei nicht falsch, von einem regelrechten Kakiboom zu sprechen.

Kakis gedeihen auch bei uns

Das bestätigt Beat Felder vom Berufsbildungszentrum Natur und Ernährung in Hohenrain. «Ich bin überzeugt, dass Kakis bald in aller Munde sein werden», sagt er. «Ich habe viele Anfragen von experimentierfreudigen Bauern, die sich über Anbaumöglichkeiten informieren, und seit ein paar Jahren kann ja sogar jeder Private im Gartencenter Kakibäumchen kaufen.»

Der Anbau, so der Experte, sei an sich unproblematisch. «Kakibäume gedeihen gut an milden, möglichst geschützten Seelagen wie etwa am Vierwaldstättersee. Wo guter Wein wächst, wachsen auch Kakis.» Nur Frostnächte unter 15 Grad Celsius gehen dem Baum an den Kragen.

Trotzdem: Noch werden Kakis in der Schweiz nicht gewerbsmässig angebaut, wenn auch einzelne Bauern sie in ihrem Hofladen anbieten. Und noch werden die Bäume im Land nicht offiziell registriert. Felder weiss aber: «Im Tessin stehen weit über eintausend Kakibäume, deren Früchte im Spätherbst oder im frühen Winter, wenn die Blätter bereits abgefallen sind, wie wunder­schöne rote Weihnachtskugeln ­leuchten.»

Die Kakis, die wir hierzulande kaufen, kommen deshalb zur Hauptsache aus dem Ausland. Rund 6800 Tonnen Kaki wurden 2015 importiert, der Löwenanteil aus Spanien (feste Früchte) und Italien (weiche Früchte), aber auch kleinere Mengen aus Portugal, Israel oder Südafrika.

Geschmacklich werden Kakis zum Teil mit Honigmelonen verglichen, zum Teil mit Pfirsichen. Andere ziehen Aprikosen, Mangos oder gar Vanille herbei, um den Charakter dieser Frucht zu umschreiben – wobei nie klar ist, ob damit die weichen oder die fes­ten Kakis gemeint sind, was eindeutig nicht dasselbe ist. Aber egal, am besten, man probiert beide Sorten einfach einmal selber aus.

Kakis sind übrigens nicht nur roh eine Entdeckung wert. Sie können auch zu Kompott oder Konfitüre verarbeitet werden, und sie eignen sich gut für allerlei Desserts (siehe auch unser Rezept), Quarkspeisen oder Wähen.

In pikanten, zum Beispiel indischen Gerichten sorgen Kakis für angenehme Frische. Oder wer süsse Zugaben wie Cranberrys oder Äpfel an Salaten mag, kann es ja zur Abwechslung mal mit Kakischeibchen (der festfleischigen Sorte) versuchen.

Gut für Augen und Haut

Gesund ist die «Götterfrucht» auf alle Fälle. In Asien werden ihr heilsame Kräfte zugesprochen. Unbestritten ist, dass Kakis einen sehr hohen Vitamin-A-Gehalt haben, der gut ist für die Augen und die Haut. Zwei Kakis decken bereits den Tagesbedarf eines Erwachsenen. (Berner Zeitung)