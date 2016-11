Ein Apfelschuss Sarkasmus

Er hat sich den Nationalhelden vorgeknöpft und aus der Sagenfigur jahrzehntelang Witze mit Ak­tualitätsbezug herausgepresst. Peter Hürzelers Wilhelm-Tell-Karikaturen in der «Schweizer Illustrierten» waren Kult, bevor sie letztes Jahr aus dem Heft gekippt wurden – nach rekordverdächtigen 43 Jahren. Jetzt hat der 76-jährige Zürcher nicht weniger als 261 seiner Cartoons in ein Buch gepackt.

In den besten Zeichnungen verfolgte Hürzelers Tell mit überraschendem Blick aktuelle Ereignisse und gesellschaftliche Entwicklungen. Etwa zur Energiepolitik – Tell zieht der Energie aus Atomkernen jene aus Apfelkernen vor. Manchmal war es auch bloss ein heiteres Wortspiel. Etwa, wenn Tell beim Schönheitschirurgen eine Armbrustvergrösserung verlangt. (Berner Zeitung)