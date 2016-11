Frau Mattes, Sie sind am Sonntag zum letzten Mal als «Tatort»-Kommissarin am Bodensee zu sehen. Sind Sie traurig?



Eva Mattes: Als ich diesen wundervollen letzten «Tatort» kürzlich bei den Hofer Filmtagen auf der Kinoleinwand sah, da habe ich einen Abschiedsschmerz gespürt. Aber eigentlich bin ich nicht traurig, denn es war mein Wunsch aufzuhören. Für mich ist das Ganze eine abgeschlossene, runde Sache. Der Sender wollte auch aufhören, aber das wussten wir voneinander nicht, die Entscheidung hat jeder still für sich getroffen.

Was werden Sie vermissen?

Den Bodensee, das Wasser, diese Weite da unten. Wenn ich aus meinem Hotelzimmer sah, den See direkt zu meinen Füssen und dann die Schweizer Berge im Hintergrund, das habe ich sehr gemocht.

Haben Sie es in all den Jahren ­jemals bereut, «Tatort»-Kommissarin geworden zu sein?

Nie. Klar, ich musste mich erst daran gewöhnen, dass ich in der Öffentlichkeit öfter erkannt werde als zuvor, dass die Leute auf mich zukommen und mich ansprechen. Aber ich fühle mich nicht belästigt, es bringt mir ja auch viel. Ich trete mit meinen musikalisch-literarischen Abenden überall in Deutschland auf, und da macht es sich sehr bemerkbar, dass ich den «Tatort» gedreht habe. Die Säle sind voll, weil mich die Leute aus dem Fernsehen kennen und auch auf der Bühne sehen wollen.

Was tun Sie nach der Ära als «Tatort»-Kommissarin?

Eigentlich verändert sich für mich gar nicht so viel, weil ich ja auch während der «Tatort»-Zeit weiterhin Theater gespielt habe, meine Hörbücher gesprochen habe, mit meinen Liederabenden durchs Land gefahren bin. Ich drehe einige Filme der ZDF-Reihe «Lena Lorenz» in den Bergen, dort ist es landschaftlich auch sehr schön, und ich darf Bayerisch reden. Das macht mir Spass. Es wird sich zeigen, ob sich an­dere Rollen fürs Fernsehen er­geben.

Wie hat sich Ihr Verhältnis zum Fernsehen im Laufe der Jahre verändert?

Generell hat sich die Einstellung zum Fernsehen in der Branche geändert, es hat einen anderen Stellenwert bekommen, es laufen ja auch sehr gute Filme – dann und wann. Einen Fernseher habe ich aber nicht mehr. Ich habe meinen alten Kasten entsorgt und hatte weder Zeit noch Musse, mir einen neuen zu besorgen. Ich bin ja auch viel in Hotels und habe da immer einen Kasten vor dem Bett stehen. Und zu Hause nutze ich das Internet oder Media­theken.

(Berner Zeitung)