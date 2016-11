Die Märchen vom düsteren Schneiderlein

Der Tod – manchmal ganz plastisch mit der Präsenz von Schädeln, manchmal subtil in Form morbider Themen – war ständiger Gast in den Schauen des ­britischen Designers Alexander McQueen (1969–2010). Als er sich kurz vor seinem 41. Geburtstag und auf dem Höhepunkt seines Schaffens das Leben nahm, bekam dieser Aspekt zusätzliches Gewicht. Man könne das Gesamtwerk des Designers als eine Art «Momento mori» – eine Mahnung vor der Vergänglichkeit – ansehen, meinte Anna Wintour, Chefredaktorin der US-ameri­kanischen «Vogue», bei ihrer Trauerrede für McQueen.

Nun schildert der neue Bildband «Alexander McQueen: Unseen» das ganze Schaffen von den 1990er-Jahren bis zu McQueens letzter Kollektion «Platos Atlantis». Bisher unveröffentlichte Aufnahmen des Backstage-Fotografen Robert Fairer geben Einblick in McQueens fantastische Welten. Viele der Aufnahmen wirken spontan, sind aber in Wahrheit inszeniert. Fairer geht in seinem Textbeitrag «Eine neue Welt» auf die Anfänge seiner eigenen Karriere und jene McQueens ein. «Mir war sofort klar, dass hier etwas ganz Neues passierte», erinnert er sich an die Schau «Nihilism» von 1993.

Vollendete Schneiderkunst

Der Name dieser ersten professionellen Laufstegschau war Programm: Die punkigen Models ­sahen mit ihren verschmierten Kleidern wie Überlebende einer Ölkatastrophe aus. Bei den Materialien musste der noch mittellose McQueen sparen. Er verwendete unter anderem Frischhaltefolie. Doch trotz des Bekenntnisses zu dieser «Antimode», die so typisch für die 90er-Jahre war, bestachen McQueens Entwürfe von Anfang an durch vollendete Schneiderkunst.

Der Sohn eines Taxifahrers hatte schon in früher Jugend für seine drei Schwestern Kleider entworfen. Gerade mal 16-jährig, erlernte er das Handwerk des Herrenschneiders bei den besten Traditionsschneidern in der Londoner Savile Row. Später wurde Alexander McQueen Assistent bei Romeo Gigli in Mailand und studierte am Central Saint Martins College of Art and Design in London.

Bereits bei seiner Examenspräsentation zeigte McQueen sich als Provokateur. Er liess sich von einem Serienmörder inspirieren: «Jack the Ripper Stalks His Victims» (1992) nannte er die Kollektion. Dass es sich bei Jack the Rippers Mordopfer um Prostituierte handelte, die auch mal ihre Haare ver­kaufen mussten, thematisierte McQueen mit einer bizarren Signatur: Er nähte Büschel seiner eigenen Haare hinter Plastik in die Kleider ein.

Eine Anspielung darauf, dass auch Designer manchmal Huren sind? Die schrille britische Stilistin und Modejournalistin Isabella Blow (1958–2007) jedenfalls war begeistert. Sie wurde auf der Stelle McQueens grösster Fan, seine Muse und PR-Agentin. Für 5000 englische Pfund kaufte sie die ganze Kollektion.

Ein Frauenhasser?

Doch nicht alle Kritiker liebten das Enfant terrible. Es hiess immer wieder, McQueen hasse die Frauen. Schliesslich liess doch ausser ihm kaum einer seine ­Models auf so unmöglichen Schuhen gehen. In «The Dance of the Twisted Bull» (2011) durchbohrte er scheinbar die Models mit «banderillas» – den Stechlanzen, mit denen Stierkämpfer die Stiere reizen.

Doch ging es Alexander McQueen nicht darum, seine Models zu quälen. Vielmehr hatte er etwas zu erzählen. Und das waren nun mal eher düstere Märchen. Seine Schaus kamen wie Kunstperformances daher. Die Frauen darin waren öfters bizarre Kreaturen, die mal an Raubtiere, mal an Automaten denken liessen. Was sie bestimmt nicht waren: schwach oder doof. (Berner Zeitung)