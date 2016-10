Der Mann, der Harry Potter war

Elf Jahre und acht Filme lang war er Harry Potter. Jetzt ist Daniel Radcliffe drauf und dran, sich neu zu er­finden. In «Swiss Army Man» (siehe Filmkritik) spielt er eine furzende Leiche, in «Imperium» einen Polizisten, der sich in Neonazinetzwerke einschleust, und in «Now You See Me 2» einen Psychopathen, der ein Magierquartett hinters Licht führt.

Jetzt gibt Radcliffe am Zurich Film Festival (ZFF) im Rahmen einer Masterclass Auskunft über sein Leben und Werk. Der 27-Jährige ist bei weitem der jüngste Stargast des ZFF, das Gleiche gilt fürs Publikum im Filmpodium. Wo sonst angegraute Bildungsbürger Retrospektiven goutieren, sitzen jetzt Teenager und Kinder, viele in Begleitung ihrer Eltern, ge­spannt wie Federn.

Da muss das Gespräch natürlich mit «Harry Potter» beginnen. Wie wars für ihn als 10-Jährigen, diese Rolle zu übernehmen? «Bei den ersten zwei Filmen vertraute ich auf meine Instinkte. Die Wende kam mit dem dritten Teil ‹Harry Potter and the Prisoner of Azkaban›. Da kamen neue Schauspieler wie Gary Oldman an Bord, die mich als ihresgleichen respektierten.»

In dieser Zeit habe er sich Techniken und Tricks angeeignet, zum Beispiel, dass er zu jeder seiner Figuren eine Musik-Playlist erstelle. «Musik hilft enorm. Es hilft aber auch, wenn der Regisseur die Kamera einfach laufen lässt und dir Dinge zuruft, auf die du reagieren sollst. Viele Schauspieler hassen das. Ich kenne nichts Besseres dazu, Dialoge und Re­aktionen zu testen.»

Dialoge und Reaktionen gibts auch im Filmpodium zuhauf. Radcliffe ist ein rasanter Redner, das Publikum unterhält sich bestens. Auch wenn die Fragen mitunter simpel sind («Was war der netteste Moment als Harry Potter?»), kommt Schlagfertiges von Radcliffe: «Ich soll jetzt also aus elf Jahren einen einzigen Augenblick auswählen?»

Dann fällt das Gespräch auf «Imperium» und «Swiss Army Man». Hat Radcliffe nach möglichst verrückten Rollen gesucht, um sich von «Harry Potter» zu emanzipieren? «Nein, ich suchte nach möglichst originellen Stoffen.

Bei ‹Imperium› fand ich es spannend, ob es der Undercoverpolizist schafft, die Neonazis ohne Waffe und nur mit seiner Intelligenz zu besiegen. An ‹Swiss Army Man› faszinierte mich der magische Realismus. Denn hey, das ist Kino. Man kann tun, was man will, solange es am Ende funktioniert.»

Die Stunde mit Radcliffe vergeht wie im Flug. Bleibt noch ein ­Kurzausblick in die Zukunft. «Ich möchte unbedingt mal mit Quentin Tarantino, den Coen-Brothers oder Wes Anderson drehen», sagt der Brite. «Aber ich möchte auch selbst gern Regie führen. Zurzeit schreibe ich an einem Drehbuch. Aber Achtung: Das wird etwas Superverrücktes!»

Zum Film «Swiss Army Man»

Legt sich ein Lebensmüder (Paul Dano) am Strand den Strick um den Hals, summt sein letztes Lied. Da entdeckt er eine Leiche (Daniel Radcliffe), die furzt. Nein, so lässt sichs nicht sterben. Denn könnte der Tote nicht?.?.?.? Ja, er könnte noch von Nutzen sein. In «Swiss Army Man» ver­suchen die US-amerikanischen Regisseure Daniel Scheinert und Dan Kwan gar nicht erst, so etwas wie Plausibilität herzustellen.

Lieber ergötzen sie sich daran, wie ein Lebensmüder dank einer Leiche ins Leben zurückfindet. Indem etwa der tote Körper als Jetski, Wasserspender, Waffe oder Kompass dient. Oder indem der Lebende dem je länger, je gesprächigeren Toten erklärt, was Liebe, Sex und Scham miteinander zu tun haben.

«Swiss Army Man» will die Sinnsuche einer klassischen Robinsonade à la «Cast Away» mit Klamauk verbinden. Dafür greifen die einstigen Musik­videoregisseure auf den Bastelstil des Berufskollegen Michel Gondry («Be Kind Rewind») zurück.

Netter Versuch. Preise gabs an den Festivals in Sundance und Neuenburg. Aber letztlich wirkt «Swiss Army Man» doch zu selbstverliebt, als dass man dieses Universum der Selbstdefizite (inklusive hingemurkstem Finale) ins Herz schliessen mag.

«Swiss Army Man»: Der Film läuft ab 27. Oktober im Kino.