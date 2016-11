Das lila Wunder

Ist es Lavendel? Sind es Fliederbüsche? Zwischen Müntschemier und Ins wachsen auf einem 460 Aren grossen Feld Hunderte lilafarbene Bäumchen. Von weitem sehen sie ein bisschen aus wie eingefärbte Kakteen. Aus der Nähe gleichen sie dann eher Rosenkohlstängeln.

Was hier im Grossen Moos, dem Gemüsegarten der Schweiz, so prächtig gedeiht, heisst Flower-Sprout, ist neu. Und es ist neben Wirz, Lauch und Nüsslersalat das einzige draussen angebaute Gemüse, das in der Schweiz den ganzen Winter über geerntet werden kann. Es ist eine Kreuzung aus Federkohl und Rosenkohl. Kleine Röschen wachsen an einem dicken Stängel. Wo sie von der Sonne beschienen worden sind, schimmern sie lila, auf den Seiten, an denen der Schatten stärker war, sind sie knallgrün.

Zwei Seeländer Gemüsebauern haben 2013 mit der Kultivierung der in Grossbritannien gezüchteten Pflanze begonnen. In der ersten Saison setzten sie 3 Tonnen davon ab, im letzten Winter waren es bereits 50 Tonnen. Das ist im Vergleich zum Seeländer Rosenkohl, wovon jährlich etwa 800 Tonnen verkauft werden, noch sehr wenig. Urs Johner aus Kerzers, einer der Produzenten, sagt aber: «Flower-Sprout hat Zukunft.» Der grosse Vorteil der neuen Gemüsesorte sei, dass sie robust sei und keine Lagerflächen beanspruche. «Wir nehmen einfach so viel direkt vom Feld, wie wir gerade brauchen.»

«Dekorativ und preiswert»: Geschäftsleiter Martin Tschannen in den Hallen der Erzeugerorganisation Proveg in Ried bei Kerzers. Bild: Andreas Blatter

Fruchtbare Zusammenarbeit

Mitte April haben die Produzenten ausgepflanzt, diese Woche nun wird erstmals geerntet. Bis Mitte März ist Flower-Sprout auf vielen Märkten und auch bei Grossverteilern wie Migros und Coop erhältlich.

Entdeckt hat Flower-Sprout Gemüseproduzent Lorenz Gutknecht aus Ins. Er reiste vor drei Jahren an die weltgrösste Gemüsemesse in Berlin und erwarb dort die Lizenz zum Anbau des britischen Produkts in der Schweiz. Weil er sich mit Rosenkohl wenig auskannte, spannte er mit Spezialist Johner zusammen. Eine im wahrsten Sinne des Wortes fruchtbare Zusammenarbeit entstand. Abgepackt, vertrieben und vermarktet wird Flower-Sprout von der Erzeugerorganisation Proveg AG in Ried bei Kerzers, die verschiedenen Produzenten gehört.

Der zuständige Mann vor Ort ist Geschäftsleiter Martin Tschannen, gelernter Bauer und seit kurzem erklärter Flower-Sprout-Fan. «Ich esse ja zum Beispiel sehr gern Salat», sagt er. «Dabei besteht Salat zu mehr als 90 Prozent aus Wasser. Flower-Sprout dagegen ist reich an Nährstoffen und enthält unter anderem grosse Mengen an den Vitaminen B6 und C.» Dabei sei der Geschmack «wunderbar ­nussig» und die Zubereitung ­«unglaublich einfach», weil das aufwendige Rüsten komplett wegfalle.

Vorteilhafter Look

Flower-Sprout könne man in etlichen Variationen essen, sagt Tschannen. Gedünstet, angebraten, blanchiert, gebacken als Gemüsechips – oder kombiniert mit anderem Gemüse. Das lila Wunder sehe ausserdem dekorativ aus, sei preiswert – und wirke im Gegensatz zu anderen Kohlarten weniger blähend. Auch Produzent Johner schwärmt. Bei seiner Familie komme das Gemüse den Winter über mindestens einmal in der Woche auf den Tisch. Seine Frau Barbara habe mittlerweile etliche «richtig gute» Rezepte kreiert (siehe Kasten).

Nachteile scheint das lila Wunder aus dem Seeland nicht zu haben. Oder vielleicht doch? Urs Johner überlegt. «Der englische Name», sagt er dann, «ist für ein Produkt aus der Region sicher nicht optimal.» Dafür könnten seine Kollegen und er aber nichts, sagt Martin Tschannen. Der Name Flower-Sprout sei Teil der Lizenzvereinbarung mit der britischen Züchterin der neuen Gemüsesorte. (Berner Zeitung)