Das Ende der Kugel

Früher, als man noch glaubte, dass die Erde eine Scheibe sei, stellten sich Seefahrer das Ende der Welt als den Rand dieser Scheibe vor, von der man in die Unterwelt zu fallen drohte. Dass die Erde eine Kugel ist – und dementsprechend auch kein Ende hat –, ist inzwischen bekannt. Und trotzdem gibt es auch heute noch rund um den Globus verteilt mehrere Orte, die zumindest dem Namen nach das Ende der Welt markieren. Zwei davon befinden sich in der Schweiz.

Der erste liegt in der Nähe von Engelberg am abrupten Ende des Horbistals. Das zweite Schweizer Ende der Welt liegt auf einem Plateau hoch über dem Bielersee. Der zweisprachige Ort Magglingen (franz. Macolin) im Berner Seeland gehört zur Gemeinde Leubringen (franz. Evilard). Hinauf führt neben zahlreichen Wanderwegen eine Standseilbahn ab Biel, Seevorstadt.

Magglingen steht ganz im Zeichen des Sportes. So thronen über dem Bielersee das Bundesamt für Sport, die Eidgenössische Hochschule für Sport sowie die Trainingslager des Schweizer Spitzensports. Umgeben von dichtem Wald und zahlreichen Sportanlagen findet man es dann: Das «End der Welt», das vermutlich so heisst, weil es schlicht und einfach etwas abgelegen liegt.

Hungern muss dort niemand. Denn an der End-der-Welt-Strasse liegt das gleichnamige Restaurant, welches 2014 vom Bundesamt für Sport übernommen wurde. An dieser Strasse steht auch eine riesige Sporthalle. Das Bauwerk von Architekt Max Schlup heisst – man ahnt es – ebenfalls «End der Welt». Anstelle eines Sturzes in die Unterwelt warten am Ende der Welt also kulinarische Freuden und körperliche Ertüchtigung. Die alten Seefahrer würden ganz schön Augen machen.



