Damit alles im Fluss bleibt

Es sieht ein bisschen aus wie im Spital: Bioresonanztherapeutin Rachel Mengis (51) sitzt in ihrer Berner Praxis mit Patientin Ariane Fankhauser an einem Gerät. Von dessen Front ringeln sich zwei Kabel mit Handelektronen am Ende. Die Patientin hält diese in je einer Hand. Ihre nackten Füsse liegen auf einer Art Hocker, ähnlich einer Personenwaage. Während die Elektronen an Händen und Füssen die aktuellen Körperschwingungen von Ariane Fankhauser messen, blicken die beiden Frauen auf den kleinen Bildschirm am Gerät.

Die Patientin stöhnt lächelnd, als sie das Summen – oder besser eine Art Singen – des Gerätes vernimmt. «Man hört das Ergebnis bereits am Ton», sagt sie und schmunzelt. Vor der Therapeutin liegt ein Blatt Papier, darauf notiert sie die Testergebnisse: Lymphe rechts, 73. Lunge, 24. Dickdarm 91. «Die Lungenschwingung ist zu tief», sinniert die Therapeutin, während ihre Patientin nickt. Schliesslich ist sie, die Mutter eines Kindes mit Milchallergie, nicht zum ersten Mal in der Praxis von Rachel Mengis und kennt die Vorgehensweise.

Dass auch sie Milchprodukte schlecht verträgt, wusste die 51-Jährige lange nicht. «Erst durch die Bioresonanztherapie konnte dies auf natürlichem Weg herausgefunden werden.» Ariane Fankhauser ist überzeugt von der Therapie. «Seit wir Milchprodukte weglassen, geht es mir und meinem Sohnemann um ein Vielfaches besser! Magen und Darm haben sich beruhigt.» Nach dieser positiven Erfahrung wünscht sie sich, dass die Menschen vermehrt sich und ihre Umwelt aufmerksam beobachten.

Körpereigene Regulierung

Worauf aber bezieht sich das Gerät bei der Messung ausser auf den menschlichen Körper? Wie tritt dieser in Resonanz mit dem, was ihm schadet und die Körperschwingung aus dem Lot bringt – um zum Beispiel Allergien zu ermitteln? Therapeutin Rachel Mengis holt einen grossen Koffer aus dem Regal, darin befinden sich zig Ampullen mit Tinkturen, homöopathischen Mitteln und Nosoden (pathologisches Material wie Blut oder Eiter).

Heute könne ein Computer diese Ampullen ersetzen, sagt Mengis und ergänzt: «Ob Ampullen oder Computerdaten – es ist ideal, wenn die Patienten das mitbringen, was sie im Verdacht haben, dass es ihnen schadet. So kann diese Substanz direkt ans Gerät angeschlossen werden, das die Schwingungen der verdächtigten Substanz in Resonanz zu den Schwingungen des Patienten bringt.» Egal, ob Honig, Katzenhaare oder Pollen: Im Falle von Ariane Fankhauser enthält eine Substanz Milch.

«Wie bei jeder Naturmedizin geht es um den Einklang von Körper, Geist und Seele, die sich nicht trennen ­lassen.»



Rachel Mengis, Bioresonanz­therapeutin in Bern

Ist das Problem einmal eruiert, kann Mengis die Fehlschwingungen mithilfe des Gerätes auch vor Ort ausgleichen. Bei einer der Therapien zieht sie sich einen Handschuh über – «damit nicht meine Körperschwingung zu einem falschen Resultat führt» – und setzt eine Punktelektrode an die Fingerkuppen der Patientin. «Man muss sich dies ähnlich der Akupunktur vorstellen», erklärt Rachel Mengis. «Auch bei der Bioresonanztherapie halten wir Therapeutinnen uns an verschiedene Meridianpunkte.»

Der Grundleitwert an Händen oder Füssen sowie rechter und linker Seite sollte in einem ausgewogenen Durchschnittsbereich liegen, erklärt sie während der ersten Messung. «Bei der Bioresonanztherapie geht es nämlich darum, dem Körper die Möglichkeit zur Heilung durch körpereigene Regulationskräfte zu geben.» Wie bei jeder Naturmedizin spiele die Ganzheitlichkeit eine entscheidende Rolle – also der Einklang von Körper, Geist und Seele, «die sich ja nicht trennen lassen. Es geht um die Suche nach der Ursache, nicht um die Bekämpfung von Symptomen.»

Gespräch im Vorfeld

Deshalb sei auch hier das Gespräch im Vorfeld und während der Therapie wichtig. «Zudem hat diese Therapie keine Nebenwirkungen.» Wichtig sei aber, dass die Patienten regelmässig zur Behandlung kämen, sagt Mengis. Eine ideale Ausgeglichenheit der Schwingungen sei Voraussetzung für das körper­liche und das geistige Wohlbefinden. «Entstehen Fehlschwin­gungen», so die Therapeutin, «können diese Körper und Seele negativ beeinflussen.»

Bioche­mische Vorgänge im Körpervon Mensch und Tier könnten zudem von elekt­romagnetischen Schwingungen gesteuert werden. «Selbst Organe haben – ob gesund oder krank – ein individuelles Schwingungsspektrum und somit ein bestimmtes Energiepotenzial.» Zum Vergleich: Herzströme können mit dem Elektrokardiogramm (EKG) und Hirnströme mit dem Elektroenzephalogramm (EEG) gemessen werden. Die Bioresonanztherapie sei allerdings keine Elektro- oder Bestrahlungstherapie, betont Mengis.

Fröhlicher seither

Nach ungefähr 45 Minuten ist die Behandlung beendet. Das Problem ist eruiert, die Schwingungen sind so weit ausgeglichen, die Patientin strahlt. «Ich habe wirklich das Gefühl, dass wieder alles im Fluss ist. Wenn ich mich jetzt im Alltag noch konsequent so verhalte, dass es mir gut geht, also Milchprodukte weglasse, werde ich wohl eine Weile nicht mehr hierherkommen müssen.»

(Berner Zeitung)