Bachelor kämpft in Bern um Weltmeistertitel

In der 3+-Kuppelshow «Der Bachelor» sucht Janosch Nietlispach derzeit publikumswirksam nach seiner Traumfrau. Doch der 28-Jährige kämpft noch an anderen Fronten: In der Leichtathletikhalle Wankdorf in Bern kickboxt der Zuger am kommenden Samstag gegen den Rumänen Hurduc Danut um einen Weltmeistertitel. Die«Bachelor»-Kandidatinnen sind vor Ort – «um Janosch anzufeuern», wie 3+ mitteilt. K-1-Fight-Night: Sa, 26. November, Wankdorfhalle, Bern. www.starticket.ch (fs)