Emotionen in Rot

«Rot ist Liebe. Rot ist Leidenschaft. Rot ist Ariadnes Faden, mit dem sie uns aus dem Labyrinth führt.» Der St. Galler Designer Albert Kriemler schrieb diese Worte auf das Laufstegprogramm seiner Akris-Winterkollektion 2016. Das feurige Rot der afrikanischen Savanne hatte ihn auf einer Kenia-Reise inspiriert. In allen Schattierungen – von Orange bis Aubergine – leuchten die Rottöne seiner Herbstmodelle, die mit raffinierten Python- und Zebramotiven bedruckt sind.

Rot weckt Begierde und Zorn

Rot ist nicht irgendeine Farbe. Sie ist die Urfarbe schlechthin. Nicht umsonst haften ihr unzählige symbolische Deutungen an. Gute wie schlechte. Rot lässt uns nicht gleichgültig. Wer ein rotes Kleid trägt, zieht die Blicke auf sich, tritt in den Mittelpunkt, weckt Begierde. Aber auch Zorn und Abneigung.

Der amerikanische Psychologe Andrew Elliot stuft rot gekleidete Frauen als häufiger untreu ein als weiss gekleidete, weil Rot mit sexueller Empfänglichkeit assoziiert wird. Verständlich, Erregung steigert auch die Durchblutung. Je nach dem Rotton, den wir für unsere Bekleidung wählen, zieht er uns mental hinab oder schenkt uns Energie.

Am Hof Ludwigs XV. bediente sich Madame de Pompadour der Farbe Rot, um den gesellschaftlichen Rang ihrer Gäste zu erkennen: Granatrot bei den Damen am Hof, helleres Rot bei den Bürgerlichen, grelles Krapprot bei den Kurtisanen.

Achtung, Gefahr!

In der katholischen Kirche steht Blutrot für das reinigende, Leben spendende Blut. Es ist Sinnbild des Heiligen Geistes und kommt in der Liturgie am Palmsonntag, am Karfreitag und an Pfingsten zum Einsatz. Das teure Purpurrot, das in Richtung Violett tendiert (es wurde einst aus Purpurschnecken hergestellt), war für Kaiser und hohe politische Würdenträger reserviert.

Dem gegenüber steht das Rot des Satans, das brennt, verletzt, zerstört. So symbolisiert es auch Unreinheit, Gewalt und Sünde. Dass wir Menschen Rot stärker als alle anderen Farben wahrnehmen, liegt an unserer «Netzhautkamera», die drei Pigmentkanäle hat: Grün, Blau, Rot. Der Empfänger für Rot ist zehnmal empfindlicher als der Blauempfänger. Ein Grund, weshalb Rot häufig bei Warnsignalen und Verkehrsampeln eingesetzt wird. Achtung, Gefahr! Dies signalisieren auch gewisse Pilzarten.

Das rote Tuch beim Stierkampf ist lediglich die Reizfarbe des Menschen. Den farbenblinden Stier stört Rot in keiner Weise. Anders erregt das legendäre Rot des Ferraris Aufmerksamkeit.

Gelbliches und bläuliches Rot

Diesen Winter sorgen Rottöne für Aufsehen. Nicht nur bei Akris, sondern bei fast allen Desi­gnern. Wir Frauen scheinen bereit zu sein, uns mit der ganzen Rotpalette in Szene zu setzen und unsere Botschaften auszusenden. Von tiefdunklem Ochsenrot, Aubergine oder Bordeaux bis hin zu gelbstichigem Orange- und Zinnoberrot sind alle Nuancen vertreten.

Auch sanftes Apricot, Erdbeeren und fruchtige Kirschen. Edel wirkt es, wenn helle und dunkle, warme und kalte Rottöne miteinander kombiniert werden. Wie etwa bei Sonia Rykiel, die zu einem bordeaux Federpulli einen wadenlangen rotbraunen Leder­jupe assortiert. Oder bei Gucci, wo ein himbeerroter Hosenanzug unter einem feuerroten Mantel hervorblitzt.

Eines ist sicher: Für Rot muss man in der richtigen Stimmung sein. Je nach Schattierung lässt uns Rot aufblühen oder ermüden. Denn keine Farbe ist so eng mit unserem emotionalen Leben verwoben. (Berner Zeitung)