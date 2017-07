Ein See, eine Schlucht und ein Autor

Der Bündner Autor Arno Camenisch

Seine Heimat Graubünden macht der in Biel lebende 39-Jährige immer wieder zum Thema seiner Literatur. Camenisch, der auf Deutsch und Rätoromanisch schreibt, kam 1978 im Bündner Örtchen Tavanasa zur Welt. Nachdem er das Lehrerseminar in Chur besucht hatte, studierte er am Schweizerischen ­Literaturinstitut in Biel, wo er seither lebt. Camenisch schreibt Gedichte, Prosa und Texte für die Bühne. Er ist Mitglied des Spoken-Word-Ensembles «Bern ist überall». 2009 erschien sein Erstling «Sez Ner» (Engeler-Verlag), der zum Bestseller wurde und zahlreiche Preise erhielt. Es folgten «Hinter dem Bahnhof» (2010), «Ustrinkata» (2012), «Fred und Franz» (2013), «Nächster Halt Verlangen» (2014), «Die Kur» (2015) und «Die Launen des Tages» (2016).



Der Bündner wurde bereits mit zahlreichen Preisen und Stipendien geehrt, darunter mit dem Schillerpreis für «Sez Ner», dem Schweizer Literaturpreis für «Ustrinkata» oder Werkbeiträgen von Pro Helvetia. Arno Camenisch liest europaweit aus seinen Werken. jb