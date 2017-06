Diese Gadgets könnte MacGyver erfunden haben

«Hey Mann! Das ist ne Uzi!» MacGyver: «Nein, jetzt ist es ein Schraubenschlüssel.» Dialoge wie dieser waren in den «MacGyver»-Folgen der Achtziger zuhauf zu hören. Sie veranlassten Fans dazu, selber zu basteln, weniger mit Maschinenpistolen zwar, aber zum Beispiel, wenn es darum ging, ein Veloschloss zu knacken, wenn man den Schlüssel verloren hatte.

Heute, fast dreissig Jahre später, gibt es Gadgets, die Richard Dean Anderson persönlich zusammengebaut haben könnte. Geniale Erfindungen, die vielleicht nicht gerade Leben retten, aber dieses draussen doch ­erleichtern.

Zum Beispiel das unscheinbare, superleichte Lämpchen «Luci Outdoor» (von Mpowerd). Einmal aufgeblasen, liefern zehn LEDs im Inneren scheinbar ewig (der Hersteller sagt: 12 Stunden) extrem helles Licht, mit drei Leuchtstufen übrigens: hell, gedimmt, Blinkmodus. Man kann mit vielen Lämpchen eine Lichtdecke bauen (siehe Bildstrecke) oder einfach eines ins Zelt stellen und die ganze Nacht durchlesen (bei Sport XX ab 19.90 Franken).

Ebenfalls angenehmes, lang anhaltendes Licht liefert Bulb, die USB Lantern. Bis zu 14 Stunden erleuchtet dieses leichte Lämpchen ein Zelt oder die Zeltstadt und ist schnell wieder aufgeladen (z. B. bei Sport XX, 24.90 Franken).

Apropos aufladen: Kleine, praktische Stromspender für unterwegs gibt es mittlerweile eine ganze Menge, die besten liefern – gemäss persönlicher Erfahrung – die Solarladegeräte (für Handys und anderes) von Goal Zero (beim Outdoorspezialisten, ab ca. 149 Franken).

Okay, Angus MacGyver trägt Jeans. Meistens, jedenfalls. Im Notfall (für Normalsterbliche heisst das: wenn es zu heiss wird) würde er sie abschneiden, um seine Waden mit Luft zu befächern. Einfacher wäre es, Wanderhosen mit Reissverschluss zu tragen. Heuer ­aufgefallen: das Schöffel-Modell Pants Santa Fe Zip Off (129 Franken, z. B. Outdoorshop), und zwar, weil das Paar noch leichter als die alten Wanderhosen zu sein scheint und weil die Hosenbeine wirklich superschnell entfernt sind.

MacGyver ist ja auch der Held aller Heimwerker. Und die verfügen längst nicht alle über einen Garten oder eine Terrasse. Was tun? Den Grill über die Balkonbrüstung hängen! Gesehen auf Galaxus.ch (Landmann, Gas­balkongrill, 99 Franken).

Irgendwann wird man dann ja auch mal müde bei all den Abenteuern. MacGyver würde in einer solchen Situation seinen Fallschirm (der ursprünglich wohl eine Flagge war) nehmen, zurechtschneiden und sich mit Luft und Liebe einen Sessel basteln. Das geht auch mit einem genialen Produkt aus den Niederlanden: Dieser monströse Sessel ist aus sehr leichtem, aber auch sehr strapazierfähigem Nylonstoff und ist innerhalb von Sekunden mit Luft gefüllt. Das machen einen jedenfalls die Youtube-Videos glauben, im stickigen Büro der Redaktion hat es nicht so gut geklappt (Lamzac-Hang­out, 1,2 kg, 89 Franken, www.fatboy-schweiz.ch).

Dazu gibt es übrigens den passenden «MacGyver»-Wortwechsel: Pete: «Bist du sicher, dass das funktioniert ?» MacGyver: «Nein, Pete.» (Berner Zeitung)