Sie überspielt den Schmerz

Meine Musik

Im Forum stellen wir Menschen vor, die in ihrer Freizeit Musik machen: Singen Sie in einem Chor? Spielen Sie Akkordeon, Geige oder Schlagzeug? Vielleicht sind Sie in einer Band dabei. Dann melden Sie sich bei uns. Per E-Mail an: redaktion@bernerzeitung.ch (Vermerk: Meine Musik). Geben Sie Namen, Adresse und Telefonnummer an. Wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf.