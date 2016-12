Mit Ziegengesang gegen Armut

Was völlig absurd klingt, ist eine ernst gemeinte Aktion der Hilfsorganisation Action Aid Sweden. Anstelle von Spendenaufrufen produzierte sie letztes Jahr das Album «All I Want for Christmas Is a Goat». Darauf meckern Ziegen berühmte Weihnachtsklassiker. Anstatt der gehörnten Vierbeiner meckert nun ein Chor die Klassiker auf der Bühne. Die Hilfsorganisation hilft Frauen in Entwicklungsländern, selbst gegen die Armut zu kämpfen, indem sie ihnen zum Beispiel finanzielle Unterstützung bei der Tierzucht bietet.

Ziegengesang: Eine Ziegenherde meckert im Weihnachtsalbum «All I Want for Christmas Is a Goat» berühmte Songs. Video: Youtube (vk/Reuters)