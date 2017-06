«Mit Technik lässt sich das Liebesgeheimnis nicht lösen»

Weshalb braucht es die Liebe überhaupt, Herr Horx?

Matthias Horx: Wir sind eine sehr empfindliche Spezies, weil unser Nachwuchs unreif geboren wird. Kinder brauchen über eine re­lativ lange Zeit extrem viel Zu­neigung und Aufmerksamkeit. Deshalb hat sich die Evolution ein starkes Bindungsmodul zwischen Mann und Frau einfallen lassen. Das war der Anfang der Liebe in der Urzeit: Ein tiefes ­Gefühl, das dazu führte, dass wir zu Vater und Mutter wurden, die auf einer emotionalen Ebene kooperieren. Allerdings haben sich die Verhältnisse seit der Jäger- und Sammlerzeit grundlegend geändert.

Das heisst?

Wir wollen heute ein Leben lang leidenschaftlich lieben, inklusive toller Sexualität. Aber das romantische Liebesprogramm der Evolution hat einen Zyklus: Die Leidenschaft und die tiefe Bindung dauern im Durchschnitt nur so lange, bis man seinen Nachwuchs in die Obhut des Stammes übergeben kann. Also ungefähr vier Jahre. Und was dann? Das ist die grosse Frage, die uns die Liebeskultur heute stellt.

Sie meinen, wir haben überrissene Ansprüche?

Die Formulierung «wir» finde ich schwierig, es gibt heute viele verschiedene Partnerschaftsmodelle. Ich denke auch nicht, dass man die Sehnsucht nach dauernder Liebe als falschen Anspruch bezeichnen sollte. Aber viele Menschen suchen tatsächlich sehr verbissen nach der tiefen ­romantischen Liebe und verlangen vom Partner, dass er alle ihre Bedürfnisse und Projektionen erfüllt und sie von ihren Einsamkeiten erlöst. Am Ende bleiben gerade solche Menschen oft einsam. Sie stellen so hohe Ansprüche, dass sie an der Partnerschaft scheitern oder alle Partner verwerfen.

Auf Datingportalen ist dieses Phänomen weit verbreitet. Man weist viele Kandidaten ab, weil man glaubt, noch einen besseren zu finden.

Datingplattformen suggerieren, dass Partnersuche eine Art Konsumaktion ist: Nimm dir das ­Beste zum günstigsten Preis. Man wählt vom Sofa aus einen Kan­didaten aufgrund von rationalen Kriterien aus, die von Matching-Algorithmen generiert werden. Es ist der Versuch, die Liebe zu planen und zu kontrollieren. Aber das funktioniert meist nicht.

Wieso nicht?

Weil unser Hirn dann in den ­Konsummodus schaltet und bei einem Überangebot mit einer Vergleichspanik reagiert.

Einer Vergleichspanik?

Wir programmieren uns innerlich auf das Negative, auf das, was beim anderen nicht stimmt. Sie kennen dieses Phänomen, wenn Sie in den Laden gehen und eine übergrosse Fülle an Produkten finden. Entweder kaufen Sie gar nichts, oder Sie haben das Gefühl, nicht die beste Wahl getroffen zu haben. Das führt zu dieser ewigen Liebesunerlöstheit, wie man sie in manchen grossstädtischen Milieus beobachten kann: Es könnte ja noch ein Besserer um die Ecke kommen. Liebe ist aber das Abenteuer, das Einmalige in einer Person zu sehen – ohne ihn oder sie ständig zu vergleichen.

Sind wir mit der Wahlfreiheit also überfordert?

Wir sind überfordert, wenn wir Partnersuche im Sinne der Planbarkeit und Selektion begreifen. Liebe ist immer eine Überraschung, die unser innerstes Selbst aufleuchten lässt, weil wir «so etwas» nicht erwartet hatten. Das heisst aber nicht, dass wir nicht besser suchen lernen sollen. Früher haben Menschen vielleicht Anfang 20 Verliebtheit ­gespürt, und dann haben sie in erkalteten Ehen ihr ganzes Leben verbracht. War das wirklich besser? Wir lernen immer dazu und entwickeln Strategien, wie wir mit dem Wandel umgehen.

Japaner scheinen immun zu sein. Gemäss einer aktuellen Studie haben 70 Prozent der ledigen Männer und 60 Prozent der Frauen zwischen 18 und 34 Jahren keine Beziehung. Und die Hälfte von ihnen will auch gar keine.

Ja, die jüngeren und mittleren Generationen in Japan haben sich voneinander völlig abgewendet, hin zu virtuellen Welten, vor allem, was die Sexualität angeht. Junge japanische Männer finden das andere Geschlecht oft anstrengend, teuer und fremd. Frauen sprechen über kalte, ­anstrengende und langweilige Männer. Man hat Angst voreinander. In westlichen Ländern sehen wir dieses Phänomen der «Gender-Isolation» auch, aber wir haben eine viel stärkere Gegenbewegung.

Nämlich?

Unsere Individualität, die nach der tiefen Begegnung mit dem Anderen sucht und sich im Anderen spiegeln und erkennen möchte. In der romantischen Liebe leben wir die Idee von einem Selbst, das sich in der Liebe findet. In der Kollektivgesellschaft Japans zählen vor allem Pflicht, Ehre und ­Rituale, in denen das Selbst kaum vorkommt.

Kommen wir nochmals zu den Mechanismen der Liebe. Wenn die Liebe ein Bindungsmittel ist, müsste sie eigentlich ausschliesslich glücklich machen. Weshalb muss Liebe auch wehtun?

Weil Liebe nur bleiben und wachsen kann, wenn sie auch Freiheit und Veränderung beinhaltet. Wenn man sie nur als Sicherheit und Bindung begreift, dann stirbt die Leidenschaft schnell. Wir riskieren uns in der Liebe, weil wir uns als ganze Person jemandem anvertrauen. Und dieses Vertrauen kann eben enttäuscht werden.

Was wiederum dazu führt, dass wir mit Liebesbeziehungen dauernd hadern.

Vergessen Sie nicht, dass die Ehe vor 200 Jahren auch einmal ein neues Modell war und die Menschen eine Zeit lang brauchten, um diese Institution zu verinnerlichen. Jetzt entstehen wieder neue Formen, die den Widerspruch zwischen Bindung, Sehnsucht und Individualität auf einer neuen Ebene zu verbinden ver­suchen. Wir können lernen, auf neue Weise zu lieben.

Kann man Liebe lernen?

Erich Fromm behauptet das ja in seinem Dauerbestseller «Die Kunst der Liebe». Er meint, dass man Liebe nur lernen kann, wenn man selbstlos wird. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Wir leben heute in einer enormen Liebesvielfalt. Die meisten Stadtbewohner leben in einer seriellen Monogamie, das heisst, sie haben in ihrem Leben mehrere Partnerschaften hintereinander. Im Vergleich zu früher, als die Ehe bis zum Tod dauerte, haben wir deshalb viel mehr Liebeserfahrung. Heute kennen wir auch positive Scheidungen. Und auch wenn dies das Leiden an der Liebe nicht unbedingt lindert, sind wir in Sachen Liebe durchaus kompetenter geworden.

Woran merken Sie das?

Jeder kennt doch heute Menschen, die an der Liebe auch enorm wachsen. Ich habe einige Bekannte, die erst durch schmerzhafte Trennungsprozesse zu sich selbst und ihrem eigenen Liebespotenzial gefunden haben. Also zum Punkt, sich selbst kennen zu lernen.

Eines der möglichen Zukunftsszenarien, die Sie im Buch beschreiben, hängt stark mit der Technisierung der Liebe zusammen.

Ein Teil der Menschen wird sich künftig noch stärker in virtuellen Welten aufhalten und irgendwann vielleicht mit erotischen Robotern zusammenleben. Der Vorteil an Robotern ist ja: Mit anderen Menschen verlieren wir die Kontrolle, über Roboter können wir bestimmen.

Das könnte schnell langweilig werden.

Ja, mit Technik lässt sich das Liebesgeheimnis eben nicht lösen. Am Ende sehnen sich alle Menschen doch nach dem realenBegehren und Begehrtwerden: Liebe funktioniert nicht, wenn wir uns nicht verletzlich machen. Deshalb werden sich die meisten Menschen nach wie vor lieberauf reale Partner einlassen.Man wird aber neue Formen der Partnervertragskultur aushandeln.

Als traditioneller Partnervertrag gilt heute die Ehe. Steht sie vor dem Aus?

Nein. Je grösser die Bindungslust und die Verletzung durch Trennung sein werden, desto entschiedener wird man die Ehe wiederentdecken – als klares Votum gegen die Ich-weiss-nicht-genau-Mentalität. Es wird allerdings neue Varianten der Eheverträge geben, wie etwa die Ehe light, ein Liebesvertrag ohne ökonomische Verbindlichkeiten, der in Frankreich bereits eingeführt wurde. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man die verschiedenen Formen des Begehrens, Freundschaft und Zuneigung nicht mehr von einem einzigen Partner verlangen wird.

Man wird mehr fremdgehen?

So meine ich es nicht. Gerade weil man den Betrug und den damit verbundenen Horror vermeiden will, suchen viele Menschen nach ehrlicheren, offeneren Liebesformen. Liebe könnte zu einer Art Baukastensystem werden. Man tut das mit dem anderen, was man miteinander am besten kann. Und nur zu dem verpflichtet man sich.

Zum Beispiel?

Eine Frau könnte mit dem Vater ihrer Kinder eine liebevolle, freundschaftliche Elternbeziehung führen, nachdem die Leidenschaft abgeflaut ist. Man respektiert sich und erzieht gemeinsam die Kinder, man kann über alles reden. Gleichzeitig hat die Frau noch einen spirituellen Freund, mit dem sie grosse Reisen unternimmt und über das Leben reflektiert. Sie trifft sich aber auch mit einem exzentrischen Liebhaber, der allerdings im Alltagsleben kaum auftaucht. Ich nenne dieses Beziehungsmodell Multi-Amorie. Allerdings halte ich das für sehr schwer aushaltbar, weil die Evolution uns doch eher in Richtung Monogamie ­geprägt hat. Meine Präferenz für die Zukunft ist ein anderes Modell.

Nämlich?

Die co-evolutionäre Liebe. Die meisten Beziehungen scheitern über lange Sicht an einem Mangel an Selbstliebe und Veränderungsbereitschaft, letztlich an Wachstumsmangel. In der co-evolutionären Liebe entdeckt man einander immer wieder neu, und man kann sich in denselben Partner neu verlieben, weil sich dieser ständig verändert. Weil er wächst, weil er neue Dimensionen bei sich selbst entdeckt. Das wäre mein Liebesideal in einer Gesellschaft, die aufgeklärt sein und gleichzeitig monogam und romantisch bleiben will.

Ehrlich gesagt, klingt dasanstrengend.

Allerdings ist das anstrengend, aber es hält lebendig.

Sprechen Sie aus Erfahrung?

Ich lebe mit meiner Frau tatsächlich eine co-evolutionäre Liebesbeziehung, in der das Wichtigste die Lebendigkeit und die Veränderung ist. Natürlich erleben wir dabei auch immer wieder Krisen und Turbulenzen, aber dafür ist meiner Meinung nach die Liebe da, sie verbindet uns sozusagen energetisch mit der Zukunft unseres Selbst. Was dabei übrigens sehr hilft, ist Tanzen. Wir haben gerade Salsa gelernt. (Berner Zeitung)