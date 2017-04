Gehirntraining statt Muskelübungen

Meine Besten – eine Spezialedition der 12-App

Sie lesen gerade einen Artikel aus der 12-App. In der Rubrik «Meine Besten» stellen Gastkuratoren ihre persönlichen Lieblingstexte vor. Heute: Finn Canonica, Chefredaktor von «Das Magazin». Möchten Sie alle Geschichten lesen? Hier kann die 12-App heruntergeladen werden.

Editorial. Themen und Texte müssen relevant sein. Das höre ich oft in meinem Beruf. Aber was bedeutet das? Lässt sich so genau abgrenzen, was relevant ist und was nicht? Es fällt auf: Die Rufer nach Relevanz sind meist Männer mit grossen politischen Meinungen. Da kann einer von seinem Schreibtisch aus ganzen Kontinenten Ratschläge erteilen («Afrika muss endlich ...», «Es ist an der Zeit, dass die asiatischen Länder …») – wenn er nur getragen genug formuliert, gilt der Text als relevant.

Stellt heute seine persönlichen Lieblingstexte vor: Finn Canonica, Chefredaktor von «Das Magazin». Foto: Tamedia

Ich möchte keineswegs sagen, dass Politik nicht wichtig ist. Gegenwärtig wäre das besonders töricht. Nur stelle ich fest, dass für mich wichtige Texte, also für mich persönlich relevante, selten politische sind im herkömmlichen Sinne. Meine Lieblingstexte stammen oft von Autorinnen und Autoren, die Bedeutung auch in den kleinen Dingen des Lebens sehen; die Konkretes der grossen Abstraktion vorziehen; die zwar eine Haltung entwickeln, einem aber keine Meinung überstülpen wollen.

Voraussetzung für ein solches Schreiben sind akribische Recherche, eine genaue Beobachtung sowie die Fähigkeit, geistiges Land durch sprachliches Arbeiten zu gewinnen. Bei manchen guten Texten ist vielleicht gar nicht mehr da ausser der Wille, über etwas zu schreiben, von dem der Autor oder die Autorin weder wussten, was es genau ist, noch, wohin es sie führen würde.

Mir gefallen Texte, die mich etwas lehren. Ein unbekannter Name gewinnt mein Interesse sofort.



Zum Beispiel die Arbeit meiner «Magazin»-Kollegin Paula Scheidt über ihre Sauerteig-Besessenheit. Nie hätte ich gedacht, dass ich mich fürs Brotbacken interessieren würde – was auch nicht wirklich der Fall ist. Aber Paulas Text geht weit darüber hinaus. Er ist die sorgfältige Untersuchung einer Obsession.

Das Brot meines Lebens

Autorin Paula Scheidt ist besessen vom Brotbacken. Seit Monaten tüftelt sie am perfekten Sauerteig und stellt dafür ihr Leben auf den Kopf. Ein Artikel aus «Das Magazin» von November 2016.

Mir gefallen Texte, die mich etwas lehren. Ein unbekannter Name gewinnt mein Interesse sofort. Würde ich nur über Leute lesen, die mir bereits bekannt sind, ich hätte mich kaum je von meinen «Asterix und Obelix»-Heften entfernt. Auch erachte ich es als Gewinn, wenn Texte die Komplexität einer Sache erhöhen, statt sie zu vereinfachen. Ist es nicht ein wunderbares Gefühl, wenn ein Text es schafft, einen in Verwirrung zu stürzen über eine Sache, die einem scheinbar klar war?

Noch nie ein Wort gehört hatte ich von der US-Psychiaterin Anne Speckhard. Sie spricht mit überlebenden Selbstmordattentätern über ihre Motivationen. Dank Helene Aecherli von der «annabelle» habe ich jetzt eine faszinierende Frau kennen gelernt.

Auge in Auge mit dem Terror

Die US-Psychiaterin Anne Speckhard redet mit Jihadisten und überlebenden Selbstmordattentätern. Ihr Ziel: Den Terror zu bekämpfen. Ein Artikel aus der «annabelle» von August 2016.

Ja, auch wenn man nirgendwo Aktionär ist, lohnt sich ein Blick in «Finanz & Wirtschaft»: Diese faszinierende Geschichte über den Bau der Jungfraubahn von Martin Lötscher ist auch eine Geschichte über die Stärken der Schweiz: Pioniergeist, Mut und Durchhaltevermögen.

Die unvollendete Meisterleistung

Die Bahn auf das Jungfraujoch zeigt, wofür die Schweiz stehen kann: Pioniergeist, Wagemut und Durchhaltevermögen. Ein Artikel aus «Finanz und Wirtschaft» von November 2016.

Manchmal muss man sich nicht nur beim Sport, sondern auch beim Lesen richtig anstrengen: Wer diese Kolumne von Mark Dittli aus dem «Never Mind the Markets»-Blog durchdenkt und verinnerlicht, dem wird der Gesprächsstoff beim Thema China lange nicht mehr ausgehen:

The Walking Dead in China

Das Reich der Mitte hat sein Wirtschaftswachstum überschätzt. Nun kämpft das Land mit den Folgen des Baubooms. Ein Artikel aus dem «Never Mind the Markets»-Blog von Mai 2016.

Haben Sie über Ostern Zeit für ein bisschen Anstrengung? Meine ganze Textauswahl finden Sie jetzt in der 12-App.

Finn Canonica

Meine Besten – eine Spezialedition der 12-App

Sie lasen gerade einen Artikel aus der 12-App. In der Rubrik «Meine Besten» stellen Gastkuratoren ihre persönlichen Lieblingstexte vor. Heute: Finn Canonica, Chefredaktor von «Das Magazin». Möchten Sie alle Geschichten lesen? Hier kann die 12-App heruntergeladen werden.

(Tages-Anzeiger)