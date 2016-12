Monsieur Bächler und die Birnen

Mit Büschelibirnen sei es wie mit den etwas weniger hübschen Frauen, sagt Alain Bächler und setzt sein Lausbubenlächeln auf. Einfach so, ungeschminkt und in Alltagskleidung, würden sie nicht auffallen. Wenn man aber etwas aus ihnen mache, Frisur, Kleidung, Make-up, könnten sie ganz schnell atemberaubend werden. Atemberaubend schön.

Ähnlich verhalte es sich mit den Büschelibirnen, den Poires à Botzi. Einfach so, direkt vom Baum, schmecke diese einzig im Kanton Freiburg kultivierte Obstsorte unauffällig, fast langweilig. Wenn man aber etwas aus der ersten Schweizer Frucht, die je die geschützte Herkunfts­bezeichnung AOP erhalten hat, mache, könne es ganz schnell atemberaubend werden. Atemberaubend fein.

Nun gut, denkt man als Besucher im imposanten Patrizierhaus aus dem 19. Jahrhundert in Bürglen oberhalb von Freiburg, wo Bächler seit 19 Jahren das Restaurant Des Trois Tours führt. Mit einem Michelin-Stern und neuerdings 18 «Gault Millau»-Punkten dekoriert ist das Haus. Ansporn und Ehre sei das, «auch ein bisschen Druck», sagt Bächler. Wenn man zu ihm essen komme, sei das nicht billig, da wolle er «immer das Maximum» zurückgeben.

Nun gut, denkt man also. Wenn ein so renommierter Koch wie Monsieur Bächler ans Werk geht, muss es ja klappen mit der Verwandlung eines langweiligen Birnleins in die strahlende Königin der Freiburger Früchtchen. Und, so viel sei an dieser Stelle verraten, man wird recht be­halten.

Weihnächtlich

Alain Bächler ist in Düdingen aufgewachsen, «ennet dem Röstigraben», wie er sagt. Schon als Bub hat er Büschelibirnen gegessen, in vielen Variationen. Meistens kamen sie in der Wildsaison auf den Tisch, und das ist heute noch so. Es gebe wahrscheinlich keine Beiz im Kanton, die zu Hirsch, Reh und Co. nicht Büschelibirnen serviere, sagt der 53-Jährige. Das passe hervorragend.

Noch spannender aber sei es, aus einem ­traditionellen Produkt etwas Aussergewöhnliches zuzubereiten. Darum hat Bächler ein süsses Büschelibirnenküchlein mit Büschelibirnendicksaft kreiert, das als Dessert bestens in die kalte Jahreszeit und auch ans Ende eines Festessens passt. Es habe sogar einen weihnächtlichen Geschmack, sagt der Koch und lacht wieder. Vom Zimt, von den Nelken und vom Anis, worin die Birnen gekocht werden, bevor sie auf den Kuchenteig kommen.

Knusprig

Bächlers birnige Nachspeise sieht aufwendig aus, ist aber schnell gemacht – wenn man ein bisschen plant. Den Teig macht man am besten einen Tag im Voraus, er muss mindestens drei Stunden ruhen. Und statt die Birnen erst beim Kuchenmachen zu kochen, eignen sich auch in Zuckersirup und Gewürze eingelegte Exemplare hervorragend.

Wichtig sei, den Teig, der aus nichts als Mehl, Butter, Zucker, Ei und etwas Zitronenschale besteht, blind zu backen, sagt der Koch. Will heissen: Der ausgewallte Teig kommt im Förmchen einige Minuten in den heissen Ofen, bevor er belegt wird. So bleibt er später knusprig und wird an keiner Stelle «pflotschig». Diese Regel gelte für alle Fruchtwähen, sagt Bächler.

Die Handgriffe des Kochs sind zackig, sein Freiburger Dialekt prägnant. Der Teig im Ofen ist im Nu goldgelb «gekommen», nicht geworden. Es macht richtig Spass, Bächler bei der Arbeit zuzusehen – und zuzuhören.

Der Chef schneidet die gekochten Birnen in dünne Scheiben und richtet sie kreisförmig auf dem Teig an. Er träufelt ein wenig Birnendicksaft, den sie in Freiburg Büschelibiresaassa nennen, darüber. Dann kommt die ebenfalls mit Saassa verfeinerte Gratinmasse darüber. Ab in den Ofen, starke Oberhitze, die Oberfläche wird goldfarbig, das Küchlein ist fertig. Dazu passt Vanilleglace. Bächler streut eine Prise gehackte Pistazien auf den Teller und richtet eine Kugel darauf an. «So», sagt er, «rutscht sie nicht weg.» Und ausserdem sei es ein Hochgenuss, wenn das Eis mit den Pistazien verschmelze.

Einzigartig

Dann beisst man rein, in diese kleine Freiburger Welt, und denkt kurz an den Vergleich, den Bächler angestellt hat, mit den etwas weniger hübschen Frauen und was aus ihnen werden kann. Man weiss jetzt, was gemeint ist.

Der Blick wandert an eine Wand im Trois Tours. Ein hübsches Diplom hängt dort, eingerahmt, «Mérite culinaire» steht drauf. Es ist Belohnung dafür, dass sich Bächler «durch die Wertförderung dieser einzigartigen Frucht ausgezeichnet» hat. So schreibt es die Bruderschaft der Büschelibirne, ja, die gibt es wirklich. Den Preis erhielt Bächler für exakt jenes Dessert, das er auch heute zubereitet hat. (Berner Zeitung)