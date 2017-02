Ein Festmahl für Herz und Hirn

Warum Fisch gerade im Winter in vielen Familien auf den Tisch kommt, hatte früher einen profanen Grund: Fisch verdirbt schnell und konnte nur in der kalten Jahreszeit (oder in gesalzenem Zustand) längere Zeit frisch gehalten werden. Bis Ostern wurde ausserdem gefastet, Fisch galt jedoch auch in der Fastenzeit als erlaubt.

Doch Fisch ist mehr als eine ­genussvolle Mahlzeit, besonders, wenn er aus dem Meer den Weg auf unsere Teller findet. Fisch enthält bedeutende Mengen von Vitamin D, dem sogenannten Sonnenvitamin, an dem es in den dunklen Wintermonaten häufig mangelt: Das Vitamin wird vor allem mithilfe von UV-Strahlen in unserer Haut gebildet. Je kürzer die Zeit ist, die ein Mensch im direkten Tageslicht verbringt, umso grösser wird sein Bedarf an Vitamin-D-haltiger Nahrung.

Lebenswichtige Fettsäuren

Ein wichtiger gesundheitlicher Aspekt des Fischkonsums ist freilich erst in den letzten Jahren in den Fokus wissenschaftlicher Studien geraten: Es sind die im Öl von fetten Meerfischen enthal­tenen langkettigen, mehrfach ungesättigten Fettsäuren; besonders viel davon enthalten fette Fische wie Lachs, Hering, Makrele und Sardine. Mehrfach ungesättigte Fettsäuren wirken in sämt­lichen Lebensperioden gesundheitsfördernd.

Im Kindesalter bieten sie eine wichtige Voraussetzung für die Entwicklung des Gehirns und des Nervensystems. Im späteren Lebensalter beugen sie Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor, aber auch einer Makula-Degeneration und mentalen Funktionsverlusten. Die ausreichende Versorgung mit Fischöl senkt ausserdem die Häufigkeit von Schlaganfällen und Krebserkrankungen. Menschen, bei denen regelmässig Fisch auf den Tisch kommt, haben zudem ein niedrigeres Risiko, an einer Demenz zu er­kranken.

Tuning für die Nerven

Die in fetten Meerfischen enthaltenen Fettsäuren werden nach ihrer englischen Bezeichnung («long-chain polyunsaturated fatty acids») als LC-PUFA oder LCP abgekürzt.

LC-PUFA, insbesondere Arachidonsäure (Omega-6-Fettsäure, AA), Eicosapentaensäure (Omega-3-Fettsäure, EPA) und Docosahexaensäure (Omega-3-Fettsäure, DHA) haben einen bedeutenden Einfluss auf die Entwicklung von Gehirn, Zentralnervensystem und Netzhaut des Auges, können aber vom Organismus nicht ausreichend selbst gebildet werden.

Fisch für stillende Mütter

Die besonders wertvollen langkettigen Fettsäuren DHA und AA werden während des letzten Schwangerschaftsdrittels und während der ersten Monate nach der Geburt im Gehirn des Kindes eingelagert, wenn sich dort die Neuronen und Gliazellen zu vermehren beginnen.

Heute weiss man: Das Gehirn gestillter Babys weist höhere Gehalte an LC-PUFA auf als das Gehirn von Säuglingen, die mit ­konventioneller Baby-Formelnahrung gefüttert worden waren (die nicht mit LC-PUFA angereichert ist).

Fisch macht schlau

Die guten Fette aus den fetten ­Fischen haben auch bei Heranwachsenden und Erwachsenen positive Auswirkungen. Eine Forschergruppe der Universität Göteborg erfragte die Nahrungs­gewohnheiten bei 10 837 Teenagern, darunter 4792 Jungen im Alter von 15 Jahren. 83 Prozent der jungen Männer wurden drei Jahre später zum Militär eingezogen und absolvierten dabei einen umfangreichen Intelligenztest. Die ermittelten Werte wurden mit dem Fischkonsum der Rekruten in Beziehung gesetzt. Das verblüffende Ergebnis: Fischliebhaber haben höhere IQ-Werte als Fischverächter.

EPA und DHA gelten denn auch als Schlüsselkomponenten im Hirngewebe und spielen eine Rolle in der Hirnentwicklung und den -funktionen. Eine Unterversorgung mit ihnen wurde bereits mit einer Reihe von mentalen Störungen über die gesamte Lebenszeit hinweg verbunden, darunter auch mit einer Schizophrenie.

Möglicherweise können Omega-3-Fettsäuren das Risiko für den Ausbruch einer Psychose bei jüngeren Patienten verringern. Das legt eine Studie nahe, die von Wissenschaftlern der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie der Meduni Wien in Kooperation mit der Universität Melbourne durchgeführt wurde.

Die Studie zeigte eine deutliche Verringerung des Psychoserisikos: Nach der dreimonatigen Gabe von Omega-3-Fettsäuren fand sich innerhalb eines Beobachtungszeitraums von zwölf Monaten neben einer Symptombesserung eine Übergangsrate zur manifesten Psychose von lediglich 4,9 Prozent bei der Untersuchungsgruppe gegenüber 27,5 Prozent in der Placebogruppe.

Schonende Zubereitung

Internationale Fachgesellschaften empfehlen, wöchentlich mindestens zwei Portionen Fisch (200 Gramm pro Woche, das heisst circa 30 Gramm täglich) zu essen, um die Versorgung mit langkettigen, mehrfach ungesättigten Omega-3-Fettsäuren sicherzustellen. Damit man auf diese Menge kommt, gehören unbedingt fette Fischarten auf den Tisch, betonen Ernährungsexperten.

Der Fisch muss ausserdem schonend zubereitet sein, etwa durch Dünsten, Grillen oder Backen in der Alufolie. Fertig­gerichte wie die beliebten Fischstäbchen oder Fish and Chips sind dagegen unvorteilhaft. Denn sie stammen meist von fettarmen Fischarten, enthalten dafür aber ungesunde, sogenannte Trans-Fettsäuren, die beim starken oder wiederholten Erhitzen von Fetten (wie zum Beispiel beim Frittieren) entstehen.

Für Menschen, die keinen Fisch mögen und deshalb nicht auf die empfohlene Menge von Omega-3-Fettsäuren kommen, steht eine Vielzahl von natürlichen Alternativen und Omega-3-Präparaten zur Verfügung (siehe Kasten). (Berner Zeitung)