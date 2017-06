Der Flugzeugessentester

Herr Loukas, was war der schlimmste Frass, den Sie je in einem Flugzeug vorgesetzt ­erhalten haben?

Nikos Loukas: Gerade im Mai dieses Jahres bin ich Economy mit Air Serbia von Belgrad nach New York geflogen. Es gab Rührei zum Frühstück, gummiartig in der Konsistenz, komplett ohne Geschmack. Oder einmal bei Air India. Auch Frühstück! Ein wirklich abgestandenes, furztrockenes Croissant. Schlimm war auch ein Gericht, das ich auf einem Flug mit Ukraine International Airlines erhalten habe. Ich wollte gar nicht herausfinden, woraus der mysteriöse «Chicken Dish» genau bestand.

Und bei welchen Airlines isst man am besten?

In der Business- und in der First Class ist das Essen eigentlich bei allen Fluglinien fantastisch. Herauszuheben sind in diesem Bereich Swiss, Singapore Airlines, SAS, Turkish Airlines und Aegean Airlines. In der Economyclass sind Austrian Airlines und Turkish Airlines sehr empfehlenswert.

Wie wurden Sie zum Flugzeugessentester?

Es gab diesen Schlüsselmoment, vor etwa sechs Jahren. Ich habe damals für eine australische Airline gearbeitet, und wir führten gerade einige umfassende Veränderungen im Service ein. Das Essen an Bord konnte man zum Beispiel nur noch mit Kreditkarte zahlen. Es gab viele Passagiere, die das überhaupt nicht goutierten. Manche von ihnen flogen fünf Stunden lang und waren nicht in der Lage, etwas zu essen zu kaufen. Wir hatten wirklich viel negatives Feedback. Da kam mir die Idee für Inflight Feed. Ich wollte eine Website kreieren, auf der sich die Leute Informationen darüber holen können, was man in Flugzeugen rund um die Welt essen kann und wie man es bestellen muss. 2012 ging ich dann online.

Die Idee hat sich gut entwickelt. 60'000 Menschen besuchen Ihre Website pro Monat. Sie finden dort mittlerweile Informationen über das Essen von mehr als 150 Airlines. Wie viel Zeit investieren Sie für Inflight Feed?

Etwa zwanzig Stunden im Monat. Manchmal mehr, manchmal weniger. Es kommt auf meine Arbeit und mein Reiseprogramm an.

Verdienen Sie mit dem Blog Geld?

Ja! Ich komme dank Inflight Feed an viele Beratungs- und Trainingsjobs ran. Airlines kontaktieren mich, damit ich sie coache, um ihnen neue Ideen für das Essen an Bord zu vermitteln. Ich halte auch regelmässig Vorträge zu dem Thema vor Flugpersonal.

Für das Essen der Schweizer Airline Swiss finden Sie auf Ihrer Seite praktisch ausnahmsloslobende Worte. Warum?

Es ist wahrscheinlich deshalb so gut, weil die Swiss sehr hohe Qualitätsansprüche an ihre Lieferanten hat. Das «Taste of Switzerland»-Konzept mit Produkten aus vielen Kantonen der Schweiz ist fantastisch. Während der Dreharbeiten für meinen Dokumentarfilm über Flugzeugessen konnte ich bei Schulungen des First-Class-Personals der Swiss dabei sein und das Essen degustieren. Es war eindrücklich. Und deliziös. Man kann mit gutem Gewissen sagen, dass die Swiss sehr seriös daran arbeitet, die bestmögliche Bordverpflegung anzubieten.

Sie drehen einen Film?

Ja, diesen Monat beenden wir die Dreharbeiten.«The Inflight Food Trip» soll Ende 2017, Anfang 2018 fertig werden. Derzeit verhandle ich mit Verleihern.

Wählen Sie Ihre Airlines eigentlich nach dem Essen aus, wenn Sie mal privat unterwegs sind?

Das klingt jetzt crazy. Aber: Ja. Wenn ich die Wahl zwischen zwei Airlines habe und weiss, dass das Essen bei der einen besser ist, wähle ich ganz sicher diese aus. Und manchmal buche ich sogar zusätzliche Flüge, um an ein Ziel zu kommen – nur damit ich das Essen einer mir noch unbekannten Airline ausprobieren kann. Manche denken, das sei komplett verrückt. Aber mir macht es einfach einen Riesenspass, zu sehen, wie unterschiedlich Fluglinien in diesem Bereich arbeiten. (Berner Zeitung)