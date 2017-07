Katzenreigen im Mondlicht

Nach zwei Stunden mal die Zwischenfrage in den Zuschauerreihen: «Um was geht es eigentlich?» Es mag sich bei «Cats» des britischen Komponisten Andrew Lloyd Webber («Das Phantom der Oper», «Jesus Christ Superstar») ja um eines der erfolgreichsten, ja vielleicht gar um das erfolgreichste Musical aller Zeiten handeln – doch bestimmt nicht aufgrund der Handlung.

Diese beruht auf dem Kinder­gedicht «Old Possum’s Book of Practical Cats» von T. S. Eliot und erzählt von einer Schar Katzen, die sich jährlich zu einem Ball trifft – heuer auf der Bühne der Thunerseespiele.

Die verschiedenen Tiere und ihre Eigenschaften werden in einzelnen Songs vorgestellt, etwa der vorwitzige, virile Kater Rum Tum Tugger (Chadi Yakoub) oder das verspielte Paar Mungojerry (Andrew Chadwick) und Rumpelteazer (Tanja Schön). Einmal spielen die Katzen einen Hundekampf nach, später sorgt der ­böse Kater Macavity (Andreas Langsch) vorübergehend für etwas Unruhe.

Dazwischen erklärt der Erzähler Munkustrap (Philipp Hägeli), dass Katzen drei Namen besitzen – unter anderen jenen, den sie sich selber geben und der zuweilen schwer auszusprechen ist. Das Ganze ist so zusammenhängend wie eine Wurstkette, nachdem sich eine Katze daran zu schaffen gemacht hat.

Eingängige Songs

Die Stärke von «Cats», uraufgeführt 1981 in London, sind die eingängigen Songs, etwa «Jellicle Songs for Jellicle Cats» oder «The Rum Tum Tugger», die auch auf der Seebühne mitreissen und immer wieder für Zwischenapplaus sorgen. Und natürlich die Choreografien, womit wir beim Schwachpunkt der Thuner Produktion wären (Regie und Choreografie: Kim Duddy).

Um die Spannung der langen und zahlreichen Tanzsequenzen zu halten, bedarf es eines bis in die ­hintersten Reihen überzeugenden Ensembles. Den Thuner Schnur­haarträgern gelingt dies nur punktuell, etwa zu Beginn des «Jellicle Ball». Dann wirbeln die Katzen energiegeladen übers Parkett und die Artisten durch die Luft.

Dabei wird der ehemalige Kunstturner Luca Fischer vom Tänzer Dmytro Karpenko in den Schatten gestellt, der als Magierkatze Mr. Mistoffelees mit seiner Luftakrobatik für Staunen sorgt.

Wer kriegt ein Katzenleben?

Die mal zotteligen, mal eleganten, mal sexy Katzen verkehren auf einem abgründigen, stillgelegten Rummelplatz. Das Originalstück spielt auf einer Müllhalde, die aus Urheberrechtsgründen in der ersten Schweizer Open-Air-Produktion nicht dargestellt werden darf.

Das ist auch nicht nötig, denn Katzen treiben sich bekanntlich überall herum, und da macht es keinen Unterschied, ob sie auf einer Müllhalde oder einem Rummelplatz um die Gunst des Ältesten buhlen. Jenes Katers, der am Ende des Balls entscheidet, welche Katze seiner Anhängerschar ein weiteres Leben geschenkt bekommt.

Schon von ihrem ersten Ton an ist klar, welche Katze alle anderen an die Wand singt. Kerstin Ibald tritt nur sporadisch als gealterte Katze Grizabella auf die Bühne, doch die kurzen Auftritte entfalten ihre ganze Wirkung und verdeutlichen, was «Cats» in erster Linie ist: Der Song «Memory», in der deutschen Version «Erinnerung».

Ibald, die auf der Seebühne bereits 2015 in «Romeo und Julia» zu sehen war, überzeugt mit ihrer warmen Stimme und einem ausdrucksstarken und doch reduzierten Vibrato. Nicht alle im Ensemble meistern die anspruchsvollen Partituren gleich souverän. Auf Katzenaugenhöhe mit Ibald singen Frank Logemann als Alt-Deuteronimus, aber auch Yngve Gasoy-Romdal als Greisenkatze Gus.

Gar glamouröse Streuner

Ob junge oder alte Katze: Dass es sich um Streuner handelt, geht immer mal wieder vergessen bei den Kostümen, die zwar alle mit zugespitzten Ohren und Schwanz versehen sind, aber doch nur vage an das beliebte Haustier erinnern. Gerade die zahlreichen Tätowierungen, die ihre Pfoten und Bäuche zieren, wirken äusserst «vermenschlichend».

Aber eben, wie heisst es zum Schluss des Stücks? «Nun wisst ihr von uns Katzen viel, von unsrer Arbeit, unsrem Spiel. Auch, dass wir ganz verschieden sind und selten ganz zufrieden sind. Nun fällt euch die Erkenntnis leicht, wie sehr der Mensch der Katze gleicht.»

«Cats»:bis zum 24. August, Thunerseepiele. (Berner Zeitung)