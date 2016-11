Heidi Maria Glössner zurück im Effinger

Was quakt da nur so? Man hört die gutturalen Geräusche schon im Gang. Drinnen im Proberaum des Effinger Theaters an der Schwarztorstrasse vernimmt man sie noch deutlicher.

Der Blick fällt zuerst auf zwei Damen, die in eine Szene aus Yasmina Rezas Theaterstück «Bella Figura» vertieft sind und den unsichtbaren Froschteich wortkräftig übertönen. Es sind die Schauspielerinnen Sinikka Schubert und Nicola Trub.

Erst kurz darauf nehmen wir den Ghettoblaster in der einen Ecke des Raumes wahr, der sogleich als Quelle des tierischen Geplappers identifiziert wird. Regieassistentin Alina Trieblnig klärt im Flüsterton die spärliche Deko auf: «Wir sind mitten in einem Geschehen, das ausserhalb eines schicken Restaurants spielt. Unsere Protagonistinnen sitzen vor einem Brunnen, und dort gibt es eine Ansammlung von Fröschen.»

Auftritt Heidi Maria Glössner im schicken Deuxpièces mit dazu passenden ChanelSchuhen und einer Pretiose im Haar. Die Dialoge ergeben sich wie von selbst. Typisch Reza. Die Glössner spielt die gut gealterte Yvonne, die von einem Auto angefahren wird aber unverletzt bleibt.

Einen leichten Dachschaden scheint die Lady trotzdem zu haben, denn sie ist vergesslich. Ob es an den diversen Pillen liegt, die sie mit Sekt mixt? Ihrem jüngeren Gegenüber rät sie in weisem Plauderton: «Ab einem gewissen Alter kann man keine Pfennigabsätze mehr tragen. Geniessen Sie das jetzt, bevor der Körper seine finsteren Gesetze walten lässt.»

Die erste Reza-Rolle

Bei Heidi Maria Glössner scheinen gewisse Gesetze des Alters ausser Kraft gesetzt zu sein. Da sind die stahlblauen Augen, deren Sogkraft man sich nicht entziehen kann. Und da ist diese bella Figura, die keine Jahre kennt. Die Jugendlichkeit, die sie mit lebhafter Gestik und wacher Mimik versprüht, ist ansteckend.

Noch während Glössner ihre Kolleginnen in den Nachmittag verabschiedet, kündigt sie eine Flasche Prosecco an. Weil es bei der nächsten Probe spät würde und weil man doch wissen müsse, wie so ein Sekt schmeckt.

Klar, die leere Flasche am Boden war mit Wasser gefüllt. Die eben geprobte Szene dafür mit viel Leben. «Es ist meine erste Rolle in einem Reza-Stück», sagt Glössner, «bis dato war ich zu alt für einen Part.» Im Auftragswerk «Bella Figura» für die Schaubühne Berlin, das mit boulevardesken Zutaten Scheidungsrekorde thematisiert, hat nun auch eine Madame das Wort.

«Yasmina Reza ist eine begnadete Beobachterin», drückt Heidi Maria Glössner ihre Bewunderung für die französische Autorin aus, «ihre Stücke haben zwar oft einen ähnlichen Aufbau, aber die Dialoge sind stets auf den Punkt gebracht.»

Wenn sich Paare Saures geben

Viele kennen die Stückeschreiberin, ohne es zu wissen. 2011 lockte Rezas «Gott des Gemetzels» als Filmversion die Massen in die Kinos. Alle wollten Zeuge sein, wie sich die Elternpaare Jodie Foster und John C.Reilly sowie Kate Winslet und Christoph Waltz Saures geben. Beziehungsprobleme sind die Spezialität von Yasmina Reza.

Warum fiebern so viele für die Ungemach in dieser Direktheit? Glössner, die vor drei Jahren ihren langjährigen Partner verlor, ist überzeugt: «Noch nie war der Stress so gross, wo man Beruf, Karriere und Privates unter einen Hut bringen will. Das macht es schwieriger, gute Beziehungen zu pflegen.»

Der Druck sei immens, berichtet die Schauspielerin, Menschen würden wie Material behandelt. Sie hört es überall: «Arbeitnehmer werden bis auf den letzten Tropfen ausgepresst. Das ist menschenverachtend.»

Auch in «Bella Figura» geraten die Hauptcharaktere in Wallung, weil sich die Konflikte zuspitzen und alle «die gute Figur» wahren wollen. Glössner gibt jedoch Entwarnung: «Diesmal ist der Plot komödiantischer und dafür weniger dramatisch.»

Dramatisch ist der Autounfall am Anfang von «Bella Figura» und die Tatsache, dass Heidi Maria Glössner vor 30 Jahren von einem Auto angefahren wurde und nun die Rolle der zerstreuten Yvonne spielt, weil auch ein Unfall im Spiel war. «Ich bin für eine Kollegin eingesprungen, die verunglückte», klärt uns Heidi Maria auf.

Als die Schauspielerin vor langer Zeit selber Opfer eines Rasers wurde, musste sie ein halbes Jahr an Krücken gehen. Die Angst vor heranbrausenden Autos ist längst weg. Heute interessiert sich die 73-Jährige vielmehr für die ersten Gehversuche ihrer Enkelin Claudia, die Tochter von Sohn Volker Wall. Stolz zeigt die Oma auf ihrem Mobile ein Bild ihres Sonnenscheins, der gerade 14 Monate alt wurde.

Dass sie nach dem Grosserfolg «Sechs Tanzstunden in sechs Wochen» 2008/2009 wieder auf der Bühne des Effinger Theaters steht, freut Heidi Maria Glössner ungemein. «Wir sind ein wunderbares Team und haben eine Menge Spass.»

Mit einem Blick zu Regisseur Alexander Kratzer und flüsternd schiebt sie nach: «Ich liebe die Kleinbühnen, nicht nur wegen der intimen Atmosphäre, sondern auch weil man nicht so brüllen muss.»

Heidi Maria Glössner wurde am 20. Oktober 1943 in Messkirch, nahe Konstanz geboren. Als Kind kam sie zu einer Freundin der Mutter und wuchs in Uzwil bei St. Gallen auf. Sohn Volker Wall stammt aus der Ehe mit einem Norddeutschen und arbeitet als Informatiker. Die Schauspielausbildung absolvierte Glössner in Zürich.

Es folgten Engagements in D und A. Von 1976 bis 1987 war HMG im Ensemble des Stadttheaters Luzern, von 1987 bis 2007 des Stadttheaters Bern. Heute arbeitet die Künstlerin für diverse Projekte, so am Theater, für TV- («Usfart Oerlike», 2015), wie Kino-Produktionen («Youth», 2015).

Sie spielte im Erfolgsfilm «Herbstzeitlosen» (2006) mit, welcher in der Spielzeit 2011/2012 des Stadttheaters Bern als «Altweiberfrühling» für Furore sorgte. Bei Konzert Theater Bern war sie 2016 u.a. in der Wiederaufnahme von Miguel del Arcos «Helena – Plädoyer für eine Schlampe» im Kubus zu sehen und spielt in Lars Norens «3.31.93» (Mi, 30. 11. 16 sowie Do, 5. 1. 17, Vidmar). «BELLA FIGURA», Yasmina Reza, Premiere: Fr, 2. Dezember, 20 Uhr, Theater an der Effingerstrasse. (Bernerbär)